Harta Kekayaan Wakil Ketua DPRD Langkat Ajai Ismail di LHKPN, Disorot Hanya Rp20 Juta Padahal Punya Rumah Mobil Mewah

JAKARTA - Harta Kekayaan Wakil Ketua DPRD Langkat, Ajai Ismail, menjadi sorotan setelah data LHKPN tahun 2023 menunjukkan jumlah harta yang dilaporkan hanya Rp20 juta.

Namun, hasil investigasi di lapangan menunjukkan bahwa Ajai memiliki rumah mewah dan sejumlah kendaraan mahal yang tidak tercantum dalam laporan tersebut. Perbedaan mencolok ini menimbulkan pertanyaan publik serta tuntutan agar KPK melakukan penyidikan lebih lanjut.

1. Ketidaksesuaian Laporan Kekayaan

Dari hasil pantauan, Ajai Ismail memiliki sebuah rumah mewah bergaya Eropa yang terletak di Jalan Proklamasi, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Rumah tersebut tidak hanya memiliki desain yang megah tetapi juga dijaga ketat oleh petugas keamanan.

Selain itu, garasi rumahnya berisi beberapa mobil mewah seperti Toyota Fortuner, BMW, Jeep, Toyota Alphard dan Rubicon. Fakta ini menimbulkan dugaan bahwa laporan kekayaan yang disampaikan Ajai Ismail sejak 2019 hingga 2023 tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan data dari laman LHKPN, laporan kekayaan Ajai Ismail dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang tidak wajar: