Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Wakil Ketua DPRD Langkat Ajai Ismail di LHKPN, Disorot Hanya Rp20 Juta Padahal Punya Rumah Mobil Mewah

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |22:19 WIB
Harta Kekayaan Wakil Ketua DPRD Langkat Ajai Ismail di LHKPN, Disorot Hanya Rp20 Juta Padahal Punya Rumah Mobil Mewah
Harta Kekayaan Wakil DPRD Langkat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta Kekayaan Wakil Ketua DPRD Langkat, Ajai Ismail, menjadi sorotan setelah data LHKPN tahun 2023 menunjukkan jumlah harta yang dilaporkan hanya Rp20 juta. 

Namun, hasil investigasi di lapangan menunjukkan bahwa Ajai memiliki rumah mewah dan sejumlah kendaraan mahal yang tidak tercantum dalam laporan tersebut. Perbedaan mencolok ini menimbulkan pertanyaan publik serta tuntutan agar KPK melakukan penyidikan lebih lanjut.

1. Ketidaksesuaian Laporan Kekayaan

Dari hasil pantauan, Ajai Ismail memiliki sebuah rumah mewah bergaya Eropa yang terletak di Jalan Proklamasi, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Rumah tersebut tidak hanya memiliki desain yang megah tetapi juga dijaga ketat oleh petugas keamanan. 

Selain itu, garasi rumahnya berisi beberapa mobil mewah seperti Toyota Fortuner, BMW, Jeep, Toyota Alphard dan Rubicon. Fakta ini menimbulkan dugaan bahwa laporan kekayaan yang disampaikan Ajai Ismail sejak 2019 hingga 2023 tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan data dari laman LHKPN, laporan kekayaan Ajai Ismail dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang tidak wajar:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement