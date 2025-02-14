Wujudkan Momen Kasih Sayang di Hari Valentine Bersama MNC Bank

JAKARTA - Hari Valentine menjadi salah satu momen yang tepat untuk Kamu mengungkapkan rasa kasih-sayang kepada pasangan. Terdapat banyak cara menarik agar perayaan hari kasih-sayang Kamu dengan pasangan makin bermakna, mulai dari menghabiskan waktu bersama, makan malam romantis, dan mungkin yang paling sering dilakukan adalah memberikan bingkisan buket bunga kepada pasangan.

Dalam rangka menyemarakkan perayaan Valentine, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank saat ini tengah bekerja sama dengan Flower Advisor, penyedia aneka bingkisan dan karangan bunga berskala internasional.

Khusus untuk Kamu nasabah MNC Bank, Kamu berhak menikmati potongan harga untuk pembelian aneka bingkisan dan buket bunga di Flower Advisor dengan memanfaatkan kartu kredit dan kartu debit MNC Bank, serta QRIS MotionBank untuk setiap transaksinya.

Agar lebih jelas, simak deretan ketentuan berikut dan kunjungi https://mncbank.co.id/post/promo-flower-advisor

1. Program Reguler Diskon Rp125.000,- (New User) Diskon Rp125.000,- untuk pembelian pertama di Flower Advisor dengan Kartu Kredit MNC Bank, Kartu Debit MNC dan QRIS MotionBank.

2. Promo Reguler Diskon 10% Diskon 10% untuk pembelian berikutnya dengan Kartu Kredit MNC Bank, Kartu Debit MNC dan QRIS MotionBank.

3. Promo berlaku untuk pembelian di website resmi Flower Advisor di https://www.floweradvisor.co.id

4. Promo tidak berlaku untuk biaya pengantaran atau ekstra biaya lainnya.

5. Periode promo sejak 15 Januari hingga 31 Desember 2025.

Tunggu apalagi? Untuk Kamu yang belum menjadi nasabah MNC Bank, segera buka rekening tabungan MNC Bank melalui aplikasi layanan perbankan digital MotionBank tanpa perlu repot ke kantor cabang. Kamu juga bisa mengajukan semua jenis kartu kredit MNC Bank melalui MotionBank dan nikmati setiap penawaran yang disajikan!



Selain penawaran tersebut, MNC Bank juga memiliki segudang promo menarik lainnya yang dapat kamu nikmati dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit MNC Bank.