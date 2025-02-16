4 Fakta Pertemuan Erdogan dengan Prabowo

JAKARTA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berkunjung ke Indonesia. Kedatangannya di Bandara Halim Perdanakusumah, pada Selasa 11 Februari 2025 kemarin. Kedatangannya, langsung disambut Presiden Prabowo Subianto dengan upacara kenegaraan.

Berikut fakta-fakta pertemuan Erdogan dengan Prabowo yang dirangkum Okezone, Minggu (16/2/2025):

1. Industri Pertahanan Indonesia dan Turki

Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya agar industri pertahanan Indonesia dan Turki bisa memproduksi alutsista bersama.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan pertemuan High Level Strategic Cooperation Meeting dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Kami juga memohon dukungan yang mulia karena ingin mempunyai joint venture dengan beberapa perusahaan Turki," kata Prabowo.

2. Kerja Sama RI-Turki



Prabowo mengatakan, saat ini beberapa kerja sama yang sudah terjalin antara Indonesia dan Turki dalam bidang pertahanan telah melibatkan industri pertahanan seperti Roketsan, Aselsan, Havelsan, serta Baykar.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga optimistis perdagangan RI dan Turki akan terus meningkat meski sampai saat ini Indonesia - Turki belum memiliki perjanjian dagang.