Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Deddy Corbuzier, Intip Gaji dan Kekayaan Stafsus Menhan

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |10:21 WIB
5 Fakta Deddy Corbuzier, Intip Gaji dan Kekayaan Stafsus Menhan
Gaji Deddy Corbuzer Jadi Stafsus Menhan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deddy Corbuzier telah dilantik menjadi stafsus oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Segini gaji dan tunjangan Deddy Corbuzier yang akan diterima usai menjadi staf khusus (stafsus) di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Berikut fakta Deddy Corbuzier yang menjadi Stafsus Menhan yang dirangkum Okezone, Minggu (16/2/2025):

1. Dilantik Jadi Stafsus Menhan

Berdasarkan keterangan foto unggahan akun instagram milik Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin disebutkan bahwa Sjafrie melantik Deddy dan lima orang lainnya menjadi staf khusus di Gedung Kemhan hari ini.

"Selasa, 11 Februari 2025 saya melantik Staf Khusus Kemhan dan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di kantor Kemhan Jakarta," kata Sjafrie dalam akun Instagramnya.

2. Gaji dan Tunjangan Deddy Corbuzier 

Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau yang akrab disapa Deddy Corbuzier akan mendapatkan gaji dan tunjangan staf khusus (stafsus) di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Gaji dan fasilitas yang didapat seorang Staf Khusus Menteri diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173545/gaji-jpKF_large.png
Segini Gaji PPPK Paruh waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 di Pulau Jawa 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172483/asn_jakarta-j8xg_large.jpg
Gaji ASN 2025 Jadi Naik?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement