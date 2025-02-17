308 Ribu Tiket Kereta Tersedia untuk Mudik Lebaran 2025, Cek Jadwal Berangkatnya!

JAKARTA - PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta menyiapkan 308.094 tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan 21 Maret-3 April 2025 atau periode mudik Lebaran 2025. Penjualan tiket sudah dibuka sejak 4 Februari lalu.

1. Tiket Kereta Mudik Lebaran 2025

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan tiket kereta dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI dan kanal resmi lainnya.

“Pemesanan tiket Lebaran 2025 telah dibuka. Tiket dapat dipesan mulai H-45 sebelum tanggal keberangkatan, yakni sejak 4 Februari 2025. Penjualan tiket dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” ujar Ixfan, Senin (17/2/2025).

Berdasarkan data sementara, tanggal keberangkatan dengan jumlah pemesanan tertinggi terjadi di 29 Maret atau H-2 Lebaran dengan total 36.326 penumpang.

2. Berikut jadwal pemesanan dan keberangkatan:

17 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret - 3 April 2025 (H-10 - H+2)

18 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret - 4 April 2025 (H-10 - H+3)

19 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret - 5 April 2025 (H-10 - H+4)

20 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret - 6 April 2025 (H-10 - H+5)