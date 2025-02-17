PLN Antisipasi Lonjakan Mobil Listrik di Mudik Lebaran 2025

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN memprediksi jumlah mobil listrik naik tiga sampai empat kali lipat pada mudik Lebaran 2025. Proyeksinya volume kendaraan menyentuh 15.600 unit selama periode tersebut.

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo mengatakan, angka mobil listrik bakal melonjak dibandingkan periode yang sama 2024, yakni 4.314 unit.

“Ini yang kami sampaikan mobil listrik di Indonesia terus tumbuh. Dan kami perkirakan pada saat mudik Lebaran tahun 2025 nanti akan naik dari 4.314 unit di tahun 2024, kira-kira naik 3-4 kali lipat ke 15.600 unit,” ujar Hartanto saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/2/2025).

1. Volume Mobil Listrik di Arus Mudik

Menurutnya, sejak Juni 2024 lalu volume kendaraan empat berbasis listrik atau electric vehicle (EV) meningkat signifikan. Hal ini disebabkan oleh mobil listrik yang baru masuk ke Indonesia dengan harga yang kompetitif alias murah.

“Jumlah EV roda empat tadi kami sampaikan ini meningkat sangat signifikan apalagi setelah bulan Juni tahun 2024 yang lalu, berbagai merk kendaraan listrik baru masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat kompetitif,” paparnya.

2. SPKLU Diperbanyak

Untuk mengantisipasi membludaknya kendaraan listrik selama mudik Lebaran, PLN telah memperbanyak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), terutama di jalur-jalur mudik. Hartanto memastikan fasilitas SPKLU juga naik empat kali lipat.