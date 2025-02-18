Harta Kekayaan Martua Sitorus, Konglomerat Batak Penguasa Minyak Sawit

JAKARTA - Harta kekayaan Martua Sitorus, konglomerat Batak penguasa minyak sawit jadi pembahasan menarik untuk diulas kali ini.

Siapa yang tak kenal dengan Martua Sitorus? Pria keturunan Tionghoa berdarah Batak ini menjadi salah satu pengusaha minyak sawit yang sukses di Indonesia.

Dari bisnis ini, Martua Sitorus jadi langganan masuk daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Terbaru, Martua Sitorus mempunyai harta kekayaan USD3,6 miliar atau setara Rp58,3 triliun (kurs Rp16.200 per USD) dan menduduki peringkat 18 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024.

Namun, kesuksesannya itu ternyata tidak diraih semudah membalikkan telapak tangan. Martua juga sempat mencicipi getirnya hidup sebagai loper koran.

1. Mulai Mengembangkan Bisnis Sawit

Meski sempat hidup susah, hal itu tidak membuat Martua lalai dalam dunia pendidikan. Pria kelahiran 6 Februari 1960 itu berhasil lulus kuliah dan menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Setelah lulus kuliah barulah Martua mulai berjualan kelapa sawit. Waktu demi waktu usahanya pun mulai menunjukkan perkembangan.

Pada 1980-an, Martua mulai menjalin kerjasama dengan pengusaha gula dan properti asal Malaysia yang juga merupakan keponakan Robert Kuok, Kuok Khoong Hong.

Dua pria tersebut pun sepakat untuk mengembangkan bisnis di bawah bendera Wilmar. Konon, nama perusahaan Wilmar tersebut terinspirasi dari singkatan dari nama keduanya, yakni Martua Sitorus dan William, panggilan Kuok Khoon Kong.

2. Sukses dengan Perusahaan Wilmar

Dari situlah Wilmar mulai mengelola kebun kelapa sawit seluas 7.100 hektare (Ha). Seiring berjalannya waktu, perusahaan Wilmar pun mulai dikenal sebagai salah satu perusahaan minyak sawit terbesar di Tanah Air.

Berbagai sektor pun dikelola oleh perusahaan Wilmar. Seperti pemrosesan dan perdagangan minyak nabati, penghancuran biji minyak, perdagangan gula, penggilingan dan pemurnian, produksi oleokimia, lemak khusus, biodiesel sawit, termasuk penggilingan tepung dan juga penggilingan beras.