Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Martua Sitorus, Konglomerat Batak Penguasa Minyak Sawit

Wikku D Nugroho , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |16:57 WIB
Harta Kekayaan Martua Sitorus, Konglomerat Batak Penguasa Minyak Sawit
Harta Kekayaan Martua Sitorus, Konglomerat Batak Penguasa Minyak Sawit (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Martua Sitorus, konglomerat Batak penguasa minyak sawit jadi pembahasan menarik untuk diulas kali ini. 

Siapa yang tak kenal dengan Martua Sitorus? Pria keturunan Tionghoa berdarah Batak ini menjadi salah satu pengusaha minyak sawit yang sukses di Indonesia.

Dari bisnis ini, Martua Sitorus jadi langganan masuk daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Terbaru, Martua Sitorus mempunyai harta kekayaan USD3,6 miliar atau setara Rp58,3 triliun (kurs Rp16.200 per USD) dan menduduki peringkat 18 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024.

Namun, kesuksesannya itu ternyata tidak diraih semudah membalikkan telapak tangan. Martua juga sempat mencicipi getirnya hidup sebagai loper koran. 

1. Mulai Mengembangkan Bisnis Sawit

Meski sempat hidup susah, hal itu tidak membuat Martua lalai dalam dunia pendidikan. Pria kelahiran 6 Februari 1960 itu berhasil lulus kuliah dan menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas HKBP Nommensen, Medan. 

Setelah lulus kuliah barulah Martua mulai berjualan kelapa sawit. Waktu demi waktu usahanya pun mulai menunjukkan perkembangan. 

Pada 1980-an, Martua mulai menjalin kerjasama dengan pengusaha gula dan properti asal Malaysia yang juga merupakan keponakan Robert Kuok, Kuok Khoong Hong. 

Dua pria tersebut pun sepakat untuk mengembangkan bisnis di bawah bendera Wilmar. Konon, nama perusahaan Wilmar tersebut terinspirasi dari singkatan dari nama keduanya, yakni Martua Sitorus dan William, panggilan Kuok Khoon Kong. 

2. Sukses dengan Perusahaan Wilmar

Dari situlah Wilmar mulai mengelola kebun kelapa sawit seluas 7.100 hektare (Ha). Seiring berjalannya waktu, perusahaan Wilmar pun mulai dikenal sebagai salah satu perusahaan minyak sawit terbesar di Tanah Air. 

Berbagai sektor pun dikelola oleh perusahaan Wilmar. Seperti pemrosesan dan perdagangan minyak nabati, penghancuran biji minyak, perdagangan gula, penggilingan dan pemurnian, produksi oleokimia, lemak khusus, biodiesel sawit, termasuk penggilingan tepung dan juga penggilingan beras.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement