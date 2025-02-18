Harta Kekayaan Menkes Budi Gunadi Sadikin di LHKPN

JAKARTA - Harta kekayaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data per 19 Januari 2025 Periode 2024, total kekayaan Budi Gunadi Sadikin mencapai Rp208 miliar.

Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Merah Putih, Budi Gunadi Sadikin melanjutkan peran pentingnya dalam kebijakan kesehatan nasional setelah sebelumnya menjabat di era Joko Widodo sejak 2020, dia tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp208.243.803.179.

Laporan LHKPN Budi Gunadi memperlihatkan bahwa pejabat publik dapat memperoleh kekayaan dari berbagai sumber pendapatan yang sah. Selain itu, transparansi dalam sistem pelaporan kekayaan menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas para pejabat negara.

1. Aset Tanah dan Bangunan

- Tanah dan bangunan seluas 582 m2/292 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, seharga Rp55.000.000.000 atau Rp55 miliar

- Tanah dan bangunan seluas 331 m2/150 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, seharga Rp22.000.000.000 atau Rp22 miliar

- Bangunan seluas 50 m2 di Kab/Kota Bandung, hasil sendiri, seharga Rp1.000.000.000 atau Rp1 miliar

- Tanah dan bangunan seluas 1193 m2/568 m2 di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri, seharga Rp9.000.000.000 atau Rp9 miliar

- Tanah dan bangunan seluas 160 m2/160 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, seharga Rp8.000.000.000 atau Rp8 miliar

- Tanah dan bangunan seluas 160 m2/160 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, seharga Rp8.000.000.000 atau Rp8 miliar

- Total harga keseluruhan aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Budi Gunadi Sadikin adalah Rp103.000.000.000 atau Rp103 miliar.



2. Aset Alat Transportasi dan Mesin

- Mobil Mercedes Benz E 300 Sedan tahun 2012, hasil sendiri, senilai Rp350.000.000

- Mobil Mini Cooper Sedan tahun 2012, hasil sendiri, senilai Rp250.000.000

- Mobil Mazda 2 All New Skyactiv R AT tahun 2015, hasil sendiri, senilai Rp100.000.000

- Mobil Hyundai IONIC 5 Signtr Long tahun 2023, hasil sendiri, senilai Rp700.000.000

- Total harga keseluruhan alat transportasi dan mesin yang dimilikinya adalah Rp1.400.000.000 atau Rp1,4 miliar.