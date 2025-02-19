Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah 0,12% ke Level 6.877 Jelang BI Rate

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |09:47 WIB
IHSG Dibuka Melemah 0,12% ke Level 6.877 Jelang BI Rate
IHSG Melemah Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 6.877 pada hari ini Rabu (19/2/2025). Di mana Bank Indonesia akan mengumumkan suku bunga acuan pada siang ini.

Semenit berjalan IHSG berbalik arah, turun 0,54 persen ke 6.836,77. Sebanyak 220 saham menguat, 209 melemah, dan 526 stagnan. 

1. Nilai Transaksi

Nilai transaksi awal perdagangan menembus Rp1,19 triliun, dengan volume 2,03 miliar lembar saham

Sejumlah indeks pendukung berada di zona merah seperti LQ45, JII, IDX30, hingga MNC36. 

Sementara mayoritas indeks turun. Kenaikan hanya datang dari energi, dan konsumer.

 

