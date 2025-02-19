Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR PNS dan Pegawai Swasta Cair Maret 2025 

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |05:03 WIB
THR PNS dan Pegawai Swasta Cair Maret 2025 
THR PNS dan Pegawai Swasta Cair Maret 2025  (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan dicairkan pada bulan Maret 2025.
"Pencairan THR bagi ASN dan swasta di bulan Maret 2025" ucap Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya kepada PNS dan Pegawai Swasta di bulan Maret ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Terdapat kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan Pekerja Swasta bulan Maret 2025.
Stimulus pada bulan Ramadhan, diantaranya diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran dan stabilitas harga pangan.
Pemerintah telah menyiapkan kebijakan strategis dalam penyiapan paket stimulus ekonomi, optimalisasi program makan bergizi (MBG), penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan realisasi Panen Padi. Selain itu, terdapat laporan peningkatan produksi beras secara signifikan.
"Paket stimulus ekonomi (seperti) diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPnBM DTP otomotif electronic vehicle (EV) dan hibdrida, subsidi pajak DTP motor listrik, PPh DTP sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi gratis, optimalisasi penyaluran KUR, panen padi terealisasi secara optimal," kata Prabowo.
Pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan jangka pendek, tetapi juga berupaya melakukan transformasi ekonomi melalui beberapa program seperti, makan bergizi gratis, peogram ketahanan pangan dan energi serta optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara.
Melalui pembentukan Danantara, seluruh aset dan kegiatan bisnis BUMN akan dikelola secara terintegrasi dalam satu wadah dan launching pada tanggal 24 Februari.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Prabowo Subianto THR PNS PNS THR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129654/wamenaker-L2f6_large.png
Kumpulkan Aplikator, Wamenaker Marah Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp50.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127875/thr-nrXv_large.jpg
Ada 438 Aduan Perusahaan Tak Bayar THR Lebaran ke Karyawan, Segera Lapor ke Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127873/wamenaker-EHn5_large.jpg
Wamenaker Geram Ojol Hanya Dapat THR Rp50 Ribu: Aplikator Rakus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127308/thr-JM4m_large.jpeg
Besok Lebaran, Masih Banyak Perusahaan Belum Bayar THR ke Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/622/3127065/thr-tehI_large.jpg
Apakah Pekerja Luar Negeri Dapat THR Lebaran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/320/3126481/menaker-rgHQ_large.png
Heboh Driver Ojol Cuma Dapat Rp50 Ribu, Menaker: Bonus Hari Raya Beda dengan THR
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement