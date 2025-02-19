THR PNS dan Pegawai Swasta Cair Maret 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan dicairkan pada bulan Maret 2025.

"Pencairan THR bagi ASN dan swasta di bulan Maret 2025" ucap Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya kepada PNS dan Pegawai Swasta di bulan Maret ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Terdapat kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan Pekerja Swasta bulan Maret 2025.

Stimulus pada bulan Ramadhan, diantaranya diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran dan stabilitas harga pangan.

Pemerintah telah menyiapkan kebijakan strategis dalam penyiapan paket stimulus ekonomi, optimalisasi program makan bergizi (MBG), penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan realisasi Panen Padi. Selain itu, terdapat laporan peningkatan produksi beras secara signifikan.

"Paket stimulus ekonomi (seperti) diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPnBM DTP otomotif electronic vehicle (EV) dan hibdrida, subsidi pajak DTP motor listrik, PPh DTP sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi gratis, optimalisasi penyaluran KUR, panen padi terealisasi secara optimal," kata Prabowo.

Pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan jangka pendek, tetapi juga berupaya melakukan transformasi ekonomi melalui beberapa program seperti, makan bergizi gratis, peogram ketahanan pangan dan energi serta optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara.

Melalui pembentukan Danantara, seluruh aset dan kegiatan bisnis BUMN akan dikelola secara terintegrasi dalam satu wadah dan launching pada tanggal 24 Februari.