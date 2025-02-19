Persiapan Mudik Lebaran 2025, Menko AHY: Harus Dihitung dengan Tepat

JAKARTA – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan hasil rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto yang membahas berbagai isu strategis terkait infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Selain itu dibahas pula mengenai persiapan transportasi mudik Lebaran 2025.

1. Mudik Lebaran

Dalam rapat tersebut, turut dibahas persiapan arus mudik Lebaran 2025, termasuk kesiapan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau. Pemerintah juga membahas strategi pengurangan kemacetan, terutama karena perayaan Nyepi yang berdekatan dengan Lebaran tahun ini.

“Kami berupaya yang terbaik oleh karena itu kami sedang merumuskan, menuntaskan segala koordinasi karena semua harus dihitung dengan tepat, dengan cermat dan pada saatnya akan kami umumkan kepada masyarakat,” kata Menko AHY, dikutip Rabu (19/2/2025).

2. Pembangunan Infrastruktur

Menko AHY menegaskan, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur yang kuat dinilai menjadi kunci dalam mendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi industri, serta penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.

Menghadapi rekonstruksi anggaran, pemerintah berkomitmen untuk melakukan rekontruksi dan memprioritaskan proyek yang paling strategis. Selain itu, pembiayaan infrastruktur tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan investasi swasta yang kredibel dan berkelanjutan, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, juga tentunya ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Menko AHY seusai rapat.