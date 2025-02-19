Persiapan Sektor Ritel Sambut Ramadhan dan Lebaran 2025

JAKARTA - Penjualan sektor ritel diproyeksikan catat kinerja positif dengan momentum Ramadhan dan Lebaran tiap tahunnya. Kepala Departemen Pemasaran Komunikasi, Ria Sutrisno sebut banyak persiapan yang sudah dilakukan jelang Ramadhan.

Dia mengungkapkan persiapan yang sudah dilakukan tim logistik dalam menyambut kegiatan Ramadhan.

"Jika melihat lebaran dari tahun-tahun sebelumnya, kita sudah mempersiapkan dari sisi logistik untuk pengiriman barang-barang supply ke seluruh lokasi di indonesia yang jauh, agar bisa sampai dan tiba tepat waktu dalam menyambut kegiatan Ramadhan" ungkap Ria dalam konferensi pers pencapaian toko ke 1000 MR.DIY, i Rabu (19/2/2025).

1. Persiapan Ramadhan dan Lebaran

Ia turut menyebutkan bahwa persiapan sambut Ramadhan dilakukan oleh semua departemen, termasuk tim marketing.

"Dari tim marketing pun sudah menyiapkan berbagai program dalam menyambut Ramadhan, nanti saat Ramadhan dimulai baru bisa kita lihat apa saja programnya," lanjutnya.

Menyinggung proyeksi penjualan saat bulan Ramadhan, Ria tak dapat mengungkapkan apakah tahun ini naik dari persenan sebelumnya.

"Mungkin dari tahun ke tahun akan ada perbedaan, jadi tidak bisa kita pastikan untuk tahun ini," ujar Ria.