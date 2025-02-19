Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Persiapan Sektor Ritel Sambut Ramadhan dan Lebaran 2025

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |20:02 WIB
Persiapan Sektor Ritel Sambut Ramadhan dan Lebaran 2025
Persiapan Sektor Ritel Sambut Ramadhan dan Lebaran 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penjualan sektor ritel diproyeksikan catat kinerja positif dengan momentum Ramadhan dan Lebaran tiap tahunnya. Kepala Departemen Pemasaran Komunikasi, Ria Sutrisno sebut banyak persiapan yang sudah dilakukan jelang Ramadhan.
Dia mengungkapkan persiapan yang sudah dilakukan tim logistik dalam menyambut kegiatan Ramadhan.
"Jika melihat lebaran dari tahun-tahun sebelumnya, kita sudah mempersiapkan dari sisi logistik untuk pengiriman barang-barang supply ke seluruh lokasi di indonesia yang jauh, agar bisa sampai dan tiba tepat waktu dalam menyambut kegiatan Ramadhan" ungkap Ria dalam konferensi pers pencapaian toko ke 1000 MR.DIY, i Rabu (19/2/2025).

1. Persiapan Ramadhan dan Lebaran

Ia turut menyebutkan bahwa persiapan sambut Ramadhan dilakukan oleh semua departemen, termasuk tim marketing.
"Dari tim marketing pun sudah menyiapkan berbagai program dalam menyambut Ramadhan, nanti saat Ramadhan dimulai baru bisa kita lihat apa saja programnya," lanjutnya.
Menyinggung proyeksi penjualan saat bulan Ramadhan, Ria tak dapat mengungkapkan apakah tahun ini naik dari persenan sebelumnya.
"Mungkin dari tahun ke tahun akan ada perbedaan, jadi tidak bisa kita pastikan untuk tahun ini," ujar Ria.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement