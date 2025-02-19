Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Strategi Pengusaha Ritel Tingkatkan Daya Beli Masyarakat di Tengah Efisiensi Anggaran

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |19:39 WIB
Strategi Pengusaha Ritel Tingkatkan Daya Beli Masyarakat di Tengah Efisiensi Anggaran
Strategi Pengusaha Ritel Tingkatkan Daya Beli Masyarakat di Tengah Efisiensi Anggaran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha ritel menyusun strategi menghadapi tantangan daya beli masyarakat yang tengah menurun.
Kepala Departemen Import MR.DIY Rio Indra Gunawan menyampaikan strategi yang dilakukan dalam rangka mendorong daya beli masyarakat di era digital.
"MR.DIY dituntut mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi agar dapat bersaing," kata Rio pada Konferensi Pers di Lotte Avenue, Rabu (19/2/2025).
"Saat ini memang eranya digital, banyak yang sudah menerapkan digitalisasi pada bisnisnya, kita banyak menggunakan influencer untuk selalu bekerja sama dalam memperkenalkan produk," lanjutnya.

1. Strategi MR.DIY

Edwin kembali menyampaikan strategi yang dimiliki MR.DIY untuk terus meningkatkan penjualan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita akan selalu berada di harga yang murah, masyarakat tidak perlu menunggu diskon untuk berbelanja karena setiap hari harganya hemat, dan persebaran toko secara merata yang membuat aksesibilitasnya baik," ungkapnya.

2. Buka Lebih Banyak Toko

Menurutnya, membuka lebih banyak toko serta memberikan pembekalan training kepada karyawan dapat membuat proyeksi penjualan meningkat.
"MR.DIY akan membuka toko lebih banyak lagi agar lebih dekat dengan pelanggan. Kami akan terus memberikan pembekalan serta training kepada karyawan agar dapat terus bersaing meningkatkan penjualan di tengah ketatnya persaingan," ujar Edwin.
Ia menambahkan bahwa MR.DIY turut berusaha untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
"Kita akan membuat impact yang positif, tidak hanya untuk kustomer, tetapi juga untuk pertumbuhan yang selalu berkelanjutan mengenai teknologi dan inovasi untuk program sosial yang juga akan terus berdampak baik," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
