Apa Itu Danantara? Badan Pengelola Investasi Era Prabowo yang Kelola Aset Rp14.715 Triliun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan badan pengelola investasi baru Indonesia, yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025.

Lalu apa itu Danantara?

Adanya Danantara akan berdampak tinggi pada berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain.

“Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri rendah, produksi pangan, dan lain-lain,” kata Prabowo saat berbicara sebagai pembicara utama di forum internasional World Government Summit.

1. Aset yang Dikelola

Menurutnya, Danantara merupakan lembaga yang akan mengelola aset negara bernilai lebih dari USD900 miliar atau setara Rp14.715 triliun. Di mana, Danantara nantinya akan berinvestasi pada proyek-proyek berkelanjutan di sektor energi terbarukan, hingga produksi pangan.

2. Pengawasan Danantara

Prabowo meminta mantan Presiden Indonesia hingga pimpinan organisasi agama untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara, yakni Danantara.