HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut Hibank Dorong Adanya Orkestrator UMKM di Pusat Jakarta

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |18:07 WIB
Dirut Hibank Dorong Adanya Orkestrator UMKM di Pusat Jakarta
Hibank Gelar hi Pasar Rakyat Digital (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Hibank Indonesia, anak usaha PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI akan menggelar hi Pasar Rakyat Digital selama tiga hari, Jumat-Minggu (21-23 Februari 2025) di Hutan Kota, Gelora Bung Karno, Jakarta.

hi Pasar Rakyat Digital akan menawarkan berbagai produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan menggunakan transaksi digital. 

1. Wujud Nyata Visi Misi HIbank

Direktur Utama hibank Jenny Wiriyanto mengatakan, hi Pasar Rakyat Digital merupakan wujud nyata visi dan misi hibank menjadi orkestrator UMKM melalui membina, memberdayakan, dan mengangkat UMKM untuk naik kelas.

”Kami akan menggelar hi Pasar Rakyat Digital mulai pukul 13.00-19.00 di jantung kota Jakarta, Hutan Kota GBK, dengan menghadirkan berbagai produk mulai dari sembako, buah dan sayur, kuliner, hingga produk fesyen dengan harga bersaing yang bisa dibayar lewat QRIS mobile banking hibank,” kata Jenny dalam siaran pers, Kamis (20/2/2025).

2. Sajikan Produk-Produk UMKM

hi Pasar Rakyat Digital menyajikan produk-produk UMKM berkualitas dengan harga terjangkau, mulai dari kebutuhan pokok, bahan baku untuk produksi, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, hi pasar juga menyediakan booth grosir bahan makanan pokok, kuliner, area bermain anak, hingga kebutuhan Ramadhan. 

 

1 2
