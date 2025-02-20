Transaksi Grab Jadi Serba Hemat dengan Kartu Kredit MNC Bank

Grab Indonesia dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank menjalin kerjasama. (Foto: Okezone.com/MNC)

JAKARTA - Grab Indonesia dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank menjalin kerjasama untuk memberikan masyarakat kemudahan dalam mengakses transportasi online dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Tak hanya menyajikan promo spesial bagi masyarakat dalam hal penggunaan transportasi online, terdapat banyak penawaran menarik dari transaksi GrabCar, GrabFood, GrabMart, hingga GrabExpress yang berlaku hingga 11 Mei 2025. Khusus untuk menikmati penawaran ini, pengguna wajib memanfaatkan kartu kredit jenis corporate milik MNC Bank di setiap transaksi menggunakan layanan Grab.

Simak deretan ketentuan berikut ini agar kamu dapat menikmati promo yang ditawarkan.

1. Gunakan kode voucher VISACARCORP untuk transaksi menggunakan layanan GrabCar, VISAFOODCORP untuk transaksi layanan GrabFood, VISAMARTCORP untuk transaksi layanan GrabMart, dan VISAEXPRESSCORP untuk transaksi layanan GrabExpress

2. Masing-masing promo ini tidak bisa digabungkan dengan kode promo lainnya

3. Terdapat kuota untuk masing-masing promo tersebut, yaitu maksimal 2 transaksi / kartu / bulan.

Selengkapnya mengenai penawaran ini dapat kamu akses pada https://mncbank.co.id/post/promo-grab--visa-. Segera ajukan kartu kredit MNC Bank di MotionBank melalui tautan bit.ly/MotionBankMNC dan nikmati setiap penawaran istimewa yang disajikan.

Selain penawaran tersebut, MNC Bank juga memiliki segudang promo menarik lainnya yang dapat kamu nikmati dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit MNC Bank.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menyampaikan bahwa MNC Bank dalam hal ini memperhatikan kebutuhan nasabahnya dalam bertransaksi, sehingga promo yang ditawarkan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang kartu kredit.

“Promo spesial yang kami sediakan selama ini mengikuti kebutuhan nasabah kami dalam bertransaksi sehari-hari. Melalui penawaran tersebut kami berharap nasabah dapat memanfaatkan setiap promonya sesuai dengan kebutuhan masing-masing," ungkap Rita.