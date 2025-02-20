Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Transaksi Grab Jadi Serba Hemat dengan Kartu Kredit MNC Bank

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |10:43 WIB
Transaksi Grab Jadi Serba Hemat dengan Kartu Kredit MNC Bank
Grab Indonesia dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank menjalin kerjasama. (Foto: Okezone.com/MNC)
A
A
A

JAKARTA - Grab Indonesia dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank menjalin kerjasama untuk memberikan masyarakat kemudahan dalam mengakses transportasi online dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

Tak hanya menyajikan promo spesial bagi masyarakat dalam hal penggunaan transportasi online, terdapat banyak penawaran menarik dari transaksi GrabCar, GrabFood, GrabMart, hingga GrabExpress yang berlaku hingga 11 Mei 2025. Khusus untuk menikmati penawaran ini, pengguna wajib memanfaatkan kartu kredit jenis corporate milik MNC Bank di setiap transaksi menggunakan layanan Grab.

Simak deretan ketentuan berikut ini agar kamu dapat menikmati promo yang ditawarkan.

1. Gunakan kode voucher VISACARCORP untuk transaksi menggunakan layanan GrabCar, VISAFOODCORP untuk transaksi layanan GrabFood, VISAMARTCORP untuk transaksi layanan GrabMart, dan VISAEXPRESSCORP untuk transaksi layanan GrabExpress
2. Masing-masing promo ini tidak bisa digabungkan dengan kode promo lainnya
3. Terdapat kuota untuk masing-masing promo tersebut, yaitu maksimal 2 transaksi / kartu / bulan.

Selengkapnya mengenai penawaran ini dapat kamu akses pada https://mncbank.co.id/post/promo-grab--visa-. Segera ajukan kartu kredit MNC Bank di MotionBank melalui tautan bit.ly/MotionBankMNC  dan  nikmati setiap penawaran istimewa yang disajikan.

Selain penawaran tersebut, MNC Bank juga memiliki segudang promo menarik lainnya yang dapat kamu nikmati dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit MNC Bank. 

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menyampaikan bahwa MNC Bank dalam hal ini memperhatikan kebutuhan nasabahnya dalam bertransaksi, sehingga promo yang ditawarkan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang kartu kredit. 

“Promo spesial yang kami sediakan selama ini mengikuti kebutuhan nasabah kami dalam bertransaksi sehari-hari. Melalui penawaran tersebut kami berharap nasabah dapat memanfaatkan setiap promonya sesuai dengan kebutuhan masing-masing," ungkap Rita.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182378//merger-7Ip9_large.jpg
4 Fakta Terbaru Soal Rencana Merger GoTo dan Grab, Istana Akhirnya Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182196//hadi-AZdK_large.jpg
Istana Ungkap Merger GoTo dan Grab, Libatkan Danantara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180981//tampilan_baru_mnc_bank-EnYD_large.jpg
MNC Bank KC Bandung Hadir dengan Tampilan Baru, Layani Nasabah Lebih Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179562//mnc_bank-ygnK_large.jpg
Bulan Inklusi Keuangan, MNC Bank Ajak Masyarakat Rasakan Keuntungan Menabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178000//tabungan_dahsyart-aQuK_large.jpg
Tabungan Dahsyat Berhadiah dari MNC Bank Bikin Menabung Jadi Menguntungkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/622/3171876//diskon-LUwW_large.jpg
Nikmati Keindahan Pantai Bali dan Diskon hingga 15 Persen dengan Kartu Kredit MNC Bank
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement