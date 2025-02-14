Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Bank Serahkan Toyota Fortuner dan Hyundai Stargazer kepada 2 Nasabah

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |23:35 WIB
MNC Bank Serahkan Toyota Fortuner dan Hyundai Stargazer kepada 2 Nasabah
MNC Bank Beri Hadiah ke Nasabah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank menggelar Tabungan Dahsyat Berhadiah yang disiarkan secara live di iNews TV, Jumat malam (14/2/2025).

1. Sebagai Apresiasi Perusahaan ke Nasabah


Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna mengatakan, gelaran tersebut sebagai bentuk apresiasi perusahaan kepada nasabahnya.


“Acara hari ini adalah sebagai bentuk apresiasi kami kepada para nasabah setia MNC Bank. Jadi dalam acara hari ini itu sebenarnya ada tiga acara, pertama adalah pengundian tabungan dahsyat,” ujar Rita saat ditemui di MNC Studio, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2025).

2. Hadiah Toyota Fortuner


Menariknya, dalam Tabungan Dahsyat Berhadiah terdapat undian grandprize berupa Toyota Fortuner dan Hyundai Stargazer yang diberikan kepada dua nasabah. 


Ada juga voucher menginap di Park Hyatt Jakarta dan The Westin Nusa Dua Bali, smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra, dan uang tunai total Rp110 juta. Hadiah ini diberikan kepada 12 nasabah yang beruntung dan rutin menabung setiap bulannya di MNC Bank.


Dalam kesempatan ini, lanjut Rita, MNC Bank ikut memperkenalkan tampilan terkini dari aplikasi layanan perbankan digital MotionBank yang lebih fresh dan seamless. 

 

Halaman:
1 2
