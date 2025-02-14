Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Bank Resmi Luncurkan Tabungan Motion Cuan, Tawarkan Bunga 7%

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |23:26 WIB
MNC Bank Resmi Luncurkan Tabungan Motion Cuan, Tawarkan Bunga 7%
MNC Bank Luncurkan Tabungan Motion Cuan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank resmi meluncurkan produk Tabungan Motion Cuan yang menawarkan tingkat suku bunga kompetitif hingga 7%.

1. Peluncuran Motion Cuan


Peluncuran Tabungan Motion Cuan dilaksanakan berbarengan dengan gelaran Tabungan Dahsyat Berhadiah yang disiarkan secara live di iNews TV, Jumat malam (14/2/2025).


“Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada MNC Bank dan juga Motion Bank sebagai layanan digital dari MNC Bank atas peluncuran acara undian Tabungan Dahsyat Berhadiah,” ujar Direktur Utama PT MNC Kapital Tbk Yudi Hamka. 

2. Bunga yang Ditawarkan


Yudi mengatakan, bunga yang ditawarkan Tabungan Motion Cuan sangat menarik. Dia berharap masyarakat bisa menikmati bunga yang cukup menarik, bisa menikmati layanan digital yang terintegrasi.


Lalu, dapat menikmati berbagai macam keuntungan dalam penetrasi dengan MNC Bank, khususnya dengan Motion Bank, layanan digital MNC Bank.

 

