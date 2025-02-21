Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Target Swasembada Energi, Apa Kabar Proyek Pengembangan Kilang Minyak?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |09:08 WIB
Target Swasembada Energi, Apa Kabar Proyek Pengembangan Kilang Minyak?
Target Swasembada Energi, Apa Kabar Proyek Pengembangan Kilang Minyak? (Foto: Pertamina)
JAKARTA - Komisi XII DPR RI mendorong Pertamina untuk segera menyelesaikan proyek-proyek pengembangan kilang minyak untuk mewujudkan ketahanan energi nasional selain juga demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025.

"Kebutuhan energi nasional tiap tahun semakin meningkat, sejalan dengan perkembangan ekonomi. Apalagi kita menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi mencapai 8 persen, yang tentunya membutuhkan pasokan energi besar yang akan terus meningkat," kata Anggota Komisi XII DPR Rusli Habibie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Politikus Partai Golkar itu anggota Komisi XII DPR itu mengapresiasi perkembangan Refinery Development Masterplan Program (RDMP) Balikpapan yang diperkirakan beroperasi pada September 2025 yang akan menambah kapasitas kilang sebesar 100 ribu barel per hari.

"Meski demikian, itu belum cukup, Pertamina harus menggeber proyek Kilang Tuban yang bekerja sama dengan Rosneft (Rosneft adalah sebuah perusahaan minyak terintegrasi yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Rusia)," kata Rusli.

Dia mengingatkan bahwa proyek Kilang Tuban diperkirakan memiliki kapasitas 300 ribu barel per hari.

