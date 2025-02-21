Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 10 Gubernur Terkaya di Indonesia pada 2025

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |05:17 WIB
Daftar 10 Gubernur Terkaya di Indonesia pada 2025
Gubernur Terkaya di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Daftar 10 Gubernur terkaya di Indonesia. Pelantikan para gubernur terpilih 2025 mencuri perhatian publik, terutama karena sejumlah kepala daerah memiliki kekayaan yang fantastis. Beberapa diantaranya bahkan tercatat memiliki aset hingga ratusan miliar rupiah.

Pelantikan berlangsung serentak di Istana Negara, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 20 Februari 2025 kemarin. Sebanyak 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, secara resmi dilantik.

Setiap gubernur terpilih telah melaporkan harta kekayaan mereka melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari data tersebut, terungkap daftar gubernur dengan kekayaan terbesar di Indonesia.

10    Gubernur Terkaya di Indonesia 2025:

1.    Zainal Arifin Paliwang – Gubernur Kalimantan Utara Total Kekayaan: Rp37,2 miliar

2.    Muzakir Manaf – Gubernur Aceh Total Kekayaan: Rp48,3 miliar

 

Halaman:
1 2
