FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: Danantara Bisa Diaudit Setiap Saat oleh Siapapun

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |13:14 WIB
Prabowo: Danantara Bisa Diaudit Setiap Saat oleh Siapapun
Presiden Prabowo Resmikan Danantara Indonesia. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Danantara Indonesia bisa diaudit setiap saat dan oleh siapa pun. Hal ini ditekankannya saat peluncuran Danantara, hari ini, di Istana Merdeka, Jakarta.

1. Danantara Dikelola Transparan

Prabowo mengatakan, Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dengan sangat hati-hati, serta transparan. Sebab, Danantara didirikan untuk generasi penerus Indonesia.

“Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” kata Prabowo, Senin (24/2/2025). 

“Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” tegasnya.

2. Prabowo Bangga Luncurkan Danantara

Prabowo menuturkan kebanggaannya dengan diluncurkannya Danantara ini. Danantara, menurut Prabowo, adalah tonggak sejarah Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dia pun mengatakan bahwa ke depannya Indonesia tidak mau lagi menjual sumber daya alam murah untuk bangsa lain.

 

