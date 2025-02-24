Profil Rosan Roeslani, Menteri Investasi yang Jadi Bos Danantara

JAKARTA - Profil Rosan Roeslani yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Bos Danantara. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Danantara yang akan diresmikan di Istana Kepresidenan pada Senin, (24/2/2025).

Salah satu nama besar di Indonesia, Rosan Roeslani ditunjuk menjadi CEO Danantara. Pada Senin pagi ini, Rosan telah tiba di Istana Kepresidenan untuk peluncuran Danantara setelah beberapa kali dipanggil Prabowo untuk rapat tertutup.

1. Profil Rosan Roeslani

Dilansir dari berbagai informasi, Senin (24/2/2025), pemilik nama lengkap Rosan Perkasa Roeslani yang sedang menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BPKM ini lahir di Jakarta pada 31 Desember 1968.

Ia mengambil S1 Keuangan dan mendapatkan gelar BA di Oklahoma State University, Amerika Serikat pada 1993 serta gelar MBA di Antwerpen European University, Belgia pada 1996.

Permulaan karir Rosan dimulai ketika dirinya mendirikan PT Republik Indonesia Funding (Finance Indonesia) pada 1997 dan dirinya pernah menjadi penasihat Keuangan Asosiasi Koperasi Batik Indonesia pada 1997-2002.

Selain itu, ia juga pernah menjadi Presiden Komisaris PT Bank Tabungan Pensiun Indonesia Tbk (Bank BTPN), Komisaris Kaltim Prima Coal, dan Komisaris TV One.

Tak hanya itu, Rosan menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2021 dan menjadi Bendahara Umum di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada 2005-2008.

Selanjutnya, pada Oktober 2021-2023, Rosan ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Lalu, Rosan dipilih menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Hingga akhirnya, pada Pilpres 2024 dirinya menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan memilih untuk mengundurkan diri dari Wamen BUMN setelah beberapa bulan menjabat.