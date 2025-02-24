Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Tegaskan Danantara Bebas Korupsi 

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |14:21 WIB
Prabowo Tegaskan Danantara Bebas Korupsi 
Presiden Prabowo Tegaskan Danantara Bebas Korupsi. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subiantor memastikan tidak ada korupsi dalam pengelolaan dana investasi di Danantara. Kepala Negara juga memastikan bahwa Danantara akan menjadi badan yang mensejahterakan rakyat dan memajukan Indonesia. 

1. Danantara Bebas Korupsi 

Prabowo mengatakan, pemerintah bertekad keras membangun bangsa yang bersih dan bebas korupsi. Tekad ini juga yang dibawa Prabowo dalam mengelola Danantara. 

Prabowo siap melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa dikerahkan tanpa pandang bulu. 

"Prinsip yang sama akan menjadi pondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia," tegas Prabowo saat meluncurkan Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (24/2/2025). 

2. Visi Danantara

Prabowo menyampaikan, Danantara akan menjalankan visi pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara tepat. Seperti yang dilakukan pemerintah saat ini dengan komitmen mengelola kekayaan negara dalam mendisiplikan kekauangan secara ketat dan tata kelola bertanggung jawab.

"Dalam 100 hari pertama pemerintahan kami berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun hampir USD20 miliar dalam bentuk tabungan negara. Dana yang sebelumnya terhambat karena inefisiensi, korupsi dan belanja yang kurang tepat sasaran kini dana tersebut dialokasikan untuk dikelola Danantara Indonesia," ujarnya. 

 

