Rosan Jadi Ketua, Prabowo Tunjuk Erick Thohir Jadi Ketua Dewas Danantara

Rosan Jadi Ketua, Prabowo Tunjuk Erick Thohir Jadi Ketua Dewas Danantara (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas badan pengelola investasi daya anagata Nusantara (Danantara).

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi usai menghadiri peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Ketua Dewan Pengawas yang sudah ditunjuk oleh Presiden adalah Bapak Erick Thohir, dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Bapak Muliaman Hadad," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

1. Rosan Pimpin Danantara

Hasan mengungkapkan bahwa Danantara akan dipimpin oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani dan akan dibantu Pandu Patria Sjahrir dan Dony Oskaria

"Nanti Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani, nanti akan dibantu oleh Bapak Pandu Sjahrir, akan dibantu juga oleh Bapak Dony Oskaria," kaya Hasan.

"Nanti Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional, karena dibuat danantara ada dua holding, holding operasional dan holding investasi, dan Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi," sambungnya.