Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rosan Jadi Ketua, Prabowo Tunjuk Erick Thohir Jadi Ketua Dewas Danantara

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |13:17 WIB
Rosan Jadi Ketua, Prabowo Tunjuk Erick Thohir Jadi Ketua Dewas Danantara
Rosan Jadi Ketua, Prabowo Tunjuk Erick Thohir Jadi Ketua Dewas Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas badan pengelola investasi daya anagata Nusantara (Danantara).

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi usai menghadiri peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Ketua Dewan Pengawas yang sudah ditunjuk oleh Presiden adalah Bapak Erick Thohir, dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Bapak Muliaman Hadad," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

1. Rosan Pimpin Danantara

Hasan mengungkapkan bahwa Danantara akan dipimpin oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani dan akan dibantu Pandu Patria Sjahrir dan Dony Oskaria

"Nanti Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani, nanti akan dibantu oleh Bapak Pandu Sjahrir, akan dibantu juga oleh Bapak Dony Oskaria," kaya Hasan.

"Nanti Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional, karena dibuat danantara ada dua holding, holding operasional dan holding investasi, dan Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550/danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186545/danantara-JxWX_large.jpg
Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186533/danantara-7e3E_large.jpg
Disindir Purbaya soal Penempatan Dana di SBN, Danantara: Investasi Tak Bisa Langsung ke Proyek Berisiko Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185488/baja-4Vb6_large.jpg
Danantara Mau Selamatkan Krakatau Steel (KRAS), Ini Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183982/bumn_rugi-JBYn_large.jpg
Danantara Ungkap 1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183492/danantara-eQ9k_large.jpg
Ketahanan Industri di RI, Danantara Dilibatkan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement