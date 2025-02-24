Prabowo Tegaskan Danantara Bukan Sekadar Badan Pengelola Investasi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Danantara bukan sekedar badan pengelola investasi. Tapi, Kepala Negara menegaskan bahwa Danantara pengelola kekayaan negara yang hasilnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar dana investasi. Melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat indonesia," ujar Prabowo saat meluncurkan Danantara Indonesia, Senin (24/2/2025).

1. Sudah 80 Tahun Rakyat Belum Sejahtera

Prabowo pun mengungkapkan alasan pemerintahannya membuat Danantara. Di tengah usia negara yang akan memasuki 80 tahun harus diakui bahwa tingkat kelaparan masih tinggi. Masih banyak daerah belum mendapatkan listrik dan perjuangan tak lelah para nelayan dan petani Indonesia.

"Ini menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa setelah 8 dasawarsa masih ada desa dan kota yang belum tersentuh listrik, mengapa di tengah kekayaan dimiliki masalah ini. Masih tetap ada dan yang lebih penting bagaimana kita dapat memperbaiki keadaan ini," ujarnya.

Menurut Prabowo, Indonesia seharusnya tidak dalam kondisi seperti ini karena tidak kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, dirinya mengubah cara mengelola dan memanfaatkan kekayaan supaya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

"Inilah kenyataan yang harus kita ketahui, karena perubahan yang berarti hanya bisa dimulai dari keberanian untuk melihat kebenaran, keberanian untuk melihat kekurangan kita. Mengelola dan memanfaatkan sda dianugrahkan Tuhan untuk kesejahteran rakyat dan masa depan Indonesia adalah tugas utama kita," ujarnya.