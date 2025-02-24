Danantara Jadi Akselerator Menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat respons positif. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai Danantara bisa menjadi akselerasi transformasi Indonesia, terutama mengarah ke Indonesia Emas 2045.

”Tentu bisa menjadi akselerator (Indonesia Emas). Makanya memang harus segera dimulai,” jelas Tauhid di Jakarta, Senin (24/2/2025).

1. Danantara Kelola Aset BUMN

Melalui konsolidasi BUMN-BUMN seperti Pertamina, PLN, Telkom, MIND.ID, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI, jelasnya, Danantara juga diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Tentu saja, lanjutnya, Danantara harus memilih investasi yang bagus. Bukan investasi yang tidak signifikan.

”Kalau investasinya bagus secara finansial dan ekonomi, tentu akan memberi kontribusi pada pengelolaan aset negara yang cukup besar,” kata dia.

Terpenting, imbuh Tauhid, praktiknya sangat tergantung kepada tingkat good governance –nya.

Menurut Tauhid dengan melibatkan BUMN seperti Pertamina dan sejumlah bank di dalamnya, kekuatan Danantara bisa menghasilkan dorongan ekonomi. Pertamina sendiri, kata dia, memang memiliki peran besar dalam Danantara. Melalui Pertamina, peningkatan target produksi minyak dan gas diharapkan bisa dilakukan. ”Terlebih, Pertamina nanti arah investasinya pada eksplorasi minyak dan gas. Itu jelas hasilnya,” kata Tauhid.