HOME FINANCE HOT ISSUE

Kelola Aset Jumbo, Danantara Dinilai Jadi Peluang Perkuat BUMN

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |18:48 WIB
Kelola Aset Jumbo, Danantara Dinilai Jadi Peluang Perkuat BUMN
Kelola Aset Jumbo, Danantara Dinilai Jadi Peluang Perkuat BUMN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpotensi besar meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Mengingat aset yang dikelola Danantara sangat besar mencapai USD900 miliar.

Pengamat BUMN Herry Gunawan mengatakan, keberadaan Danantara memiliki peluang memperkecil kesenjangan antara modal dengan investasi atau biasa dikenal dengan istilah saving-investment gap.

Kesenjangan antara modal dan investasi ini, lanjut Herry, merupakan persoalan lama perekonomian Indonesia. Di mana, kemampuan pemerintah mendanai investasi sangat terbatas. Akibatnya ekonomi hanya tumbuh di kisaran 5% dengan rasio investasi terhadap PDB Indonesia mentok di kisaran 30% saja.

1. Menuju Indonesia Emas 2045

Lebih dari itu, Danantara diharapkan mampu mengakselerasi transformasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045—sebuah era kejayaan di mana Indonesia berdiri sebagai kekuatan ekonomi global yang mandiri, berdaulat, dan disegani.

"Karena itu, Danantara yang akan mengonsolidasikan BUMN, berpeluang memperbesar kontribusi investasi. Baik yang dilakukan sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, dari dalam maupun luar negeri," kata Herry, Senin (24/2/2025).

Dengan mengonsolidasikan sumber daya strategis nasional dan mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN, Danantara akan menjadi katalis bagi industrialisasi berbasis nilai tambah, memastikan bahwa kekayaan alam negeri ini tidak lagi diekspor mentah, tetapi diolah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

 

