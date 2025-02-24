Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Bakal Biayai 20 Proyek Strategis dari Hasil Efisiensi Rp300 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |18:36 WIB
Danantara Bakal Biayai 20 Proyek Strategis dari Hasil Efisiensi Rp300 Triliun
JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan membiayai setidaknya 20 proyek strategis Pemerintah.

Menurut Hasan Nasbi pembiayaan terhadap 20 proyek strategis tersebut menjadi stimulus untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun sesuai dengan misi Presiden Prabowo Subianto.

"Itu sebabnya daya anagata nusantara ini nanti akan membiayai sendiri 20 proyek strategis. Ini akan menopang bangsa kita untuk segera melompat menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi 8%," ujarnya dalam konferensi pers usai peluncuran BPI Danantara, Senin (24/2/2025).

1. Proyek yang Dibiayai Danantara

Lebih jauh, Hasan Nasbi menjelaskan beberapa proyek yang akan dibiayai oleh BPI Danantara mencakup hilirisasi mineral, investasi pengembangan Artificial Intelligence (AI), hingga pembangunan kilang-kilang minyak baru untuk meningkatkan pendapatan negara.

"Ada yang disebutkan oleh Pak Presiden tadi untuk hilirisasi nikel, hilirisasi kobalt, untuk kecerdasan buatan, untuk pembangunan kilang-kilang minyak, dan banyak lain sebagainya," tambahnya.

Hasan Nasbi mengatakan program hilirisasi merupakan instrumen percepatan pembangunan dan ekonomi. Sebab menurutnya sumber daya alam Indonesia akan diolah lebih optimal dan memberikan nilai tambah untuk penciptaan lapangan kerja maupun perekonomian nasional.

"Ini untuk hilirisasi, ini penunjang kemajuan, ini kegiatan-kegiatan untuk hilirisasi, dan ini instrumen percepatan pembangunan, ya, ini instrumen percepatan pembangunan, jadi banyaknya heavy-nya di sektor hilirisasi," tambahnya.

 

