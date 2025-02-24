Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos OJK: Danantara Mampu Tingkatkan Investasi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |21:28 WIB
Bos OJK: Danantara Mampu Tingkatkan Investasi
Ketua OJK soal Danantara (Foto: Okezone)
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik peluncuran Danantara yang diyakini akan mendorong pertumbuhan investasi di sektor riil maupun portofolio besar modal. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, usai Raker dengan Komisi XI DPR, Senin (24/2/2025). 

“Kami menyambut baik diluncurkannya Danantara. Danantara akan mampu meningkatkan investasi, baik di sektor riil maupun portofolio besar modal. Pendanaan dan biaya investasi ini pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan di industri serta sektor terkait, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan cepat,” ujar Mahendra.

1. OJK Kolaborasi dengan Danantara

Mahendra menambahkan bahwa dalam implementasinya, OJK akan berkolaborasi dengan Danantara dalam aspek pengawasan maupun langkah-langkah percepatan pengembangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program serta menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

Dari sisi pengawasan, Mahendra menegaskan bahwa OJK akan melakukan pengawasan langsung terhadap Danantara, terutama karena di dalamnya terdapat beberapa perusahaan jasa keuangan, termasuk bank-bank BUMN. 

 

