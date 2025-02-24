Modal Danantara dari Dividen BUMN, Ini Penjelasan Wamen Tiko

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menghitung dividen perusahaan pelat merah yang digunakan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

1. Modal Investasi Danantara

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku, nilai dividen yang akan dikontribusikan perseroan mencapai Rp300 triliun. Dari jumlah itu sebagian diantaranya dipakai untuk modal investasi BPI Danantara.

“Rp300 triliun itu nanti dari mana? Dari seluruh BUMN? Dividen (BUMN), lagi dihitung lagi, dihitung,” ujar pria yang akrab disapa Tiko saat ditemui wartawan di gedung Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (24/2/2025).

2. Suntik Dana ke Danantara

Prabowo mengatakan, pemerintah akan menyuntik dana ke Danantara hingga USD20 miliar atau sekitar Rp320 triliun. Sumber dana tersebut berasal dari efisiensi anggaran dalam APBN dan dividen BUMN.