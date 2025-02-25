Advertisement
HOT ISSUE

CEO Danantara Rosan Angkat Bicara soal Nasib BUMN

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |05:05 WIB
CEO Danantara Rosan Angkat Bicara soal Nasib BUMN
CEO Danantara Rosan Angkat Bicara soal Nasib BUMN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Rosan Roeslani resmi menjadi CEO Danantara yang baru saja diluncurkan pada Senin (24/2/2025). CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi ini angkat bicara soal nasib Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ya tadi saya sudah sampaikan COO-nya Pak Doni Oskaria, CIO-nya yang bertanggung jawab pada investasi adalah Pak Pandu, ini sesuai dengan bidang masing-masing dan saya adalah grup CEO-nya ya. Kemudian perannya dengan BUMN kita sebetulnya sangat erat dalam hal ini karena memang 99 persen kepemilikan ada di Danantara, tapi 1 persen kepemilikan saham seri A atau saham merah putih itu ada di kementerian BUMN," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

1. Peluncuran Danantara

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan pada Senin (24/2/2025).

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada Siang Hari ini Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan badan pengelola investasi daya anagata Nusantara (Danantara) Indonesia," kata Prabowo.

Pada peluncuran ini turut dihadiri oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-13 Ma’aruf Amin, dan Wakil Presiden RI ke-11 Boediono.

 

