Kekayaan Tjhai Chui Mie, Wali Kota Tionghoa Perempuan Pertama di Indonesia

JAKARTA - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, jadi sorotan publik setelah kembali terpilih dalam Pilkada 2024. Selain kiprahnya di dunia politik, harta kekayaan pribadinya juga menarik perhatian.

1. Profil Tjhai Chui Mie

Tjhai Chui Mie, perempuan asal Singkawang, Kalimantan Barat, menjadi sorotan publik setelah terpilih sebagai Wali Kota Singkawang. Ia mencetak sejarah sebagai perempuan Tionghoa pertama yang menduduki jabatan tersebut di Indonesia.

Karier politiknya dimulai pada 2009 ketika ia terpilih sebagai anggota DPRD Singkawang periode 2009-2014 melalui Partai Indonesia Baru. Kemudian, pada 2017, ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Singkawang dan berhasil menang dengan perolehan 38.486 suara. Pada Pilkada 2024, ia kembali terpilih setelah mendapatkan dukungan dari beberapa partai besar, termasuk PDIP, Gerindra, Nasdem, Hanura, PAN, dan Demokrat.