Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kekayaan Tjhai Chui Mie, Wali Kota Tionghoa Perempuan Pertama di Indonesia

Nabillah Syidah , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |06:07 WIB
Kekayaan Tjhai Chui Mie, Wali Kota Tionghoa Perempuan Pertama di Indonesia
Kekayaan Tjhai Chui Mie, Wali Kota Tionghoa Perempuan Pertama di Indonesia (Foto: Facebook Thjai)
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, jadi sorotan publik setelah kembali terpilih dalam Pilkada 2024. Selain kiprahnya di dunia politik, harta kekayaan pribadinya juga menarik perhatian. 

1. Profil Tjhai Chui Mie

Tjhai Chui Mie, perempuan asal Singkawang, Kalimantan Barat, menjadi sorotan publik setelah terpilih sebagai Wali Kota Singkawang. Ia mencetak sejarah sebagai perempuan Tionghoa pertama yang menduduki jabatan tersebut di Indonesia.

Karier politiknya dimulai pada 2009 ketika ia terpilih sebagai anggota DPRD Singkawang periode 2009-2014 melalui Partai Indonesia Baru. Kemudian, pada 2017, ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Singkawang dan berhasil menang dengan perolehan 38.486 suara. Pada Pilkada 2024, ia kembali terpilih setelah mendapatkan dukungan dari beberapa partai besar, termasuk PDIP, Gerindra, Nasdem, Hanura, PAN, dan Demokrat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement