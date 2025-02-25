Harta Kekayaan Susilo Bambang Yudhoyono, Mantan Presiden RI yang Jadi Dewan Penasehat Danantara

JAKARTA - Harta kekayaan Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden RI kini menjadi Dewan Penasehat Danantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Peluncuran Danantara pada Senin (24/2/2025) menjadi hal yang sangat krusial, karna tidak hanya berfungsi sebagai badan pengelola investasi, Danantara juga diharapkan menjadi alat utama dalam pembangunan Nasional yang dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Indonesia.

1. Kehadiran Mantan Presiden SBY

Kehadiran mantan Presiden sebagai anggota Dewan Penasihat diharapkan dapat memberikan pengawasan dan perlindungan bagi lembaga ini, serta memperkuat citra Indonesia melalui figur yang berintegritas.

Dewan Penasehat ini nantinya akan memberikan arahan dan rekomendasi untuk keberlangsungan Danantara yang berada di bawah wewenang Presiden, dan diketuai oleh salah satu anggotanya.

Susilo Bambang Yudhoyono merupakan mantan Presiden RI yang menjabat selama 10 tahun dan menjadi salah satu Mantan Presiden yang ditunjuk untuk menjadi Dewan Penasehat Danantara.