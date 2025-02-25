Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tips Investasi untuk Gen Z, Modal Mulai dari Rp10.000

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |20:21 WIB
Tips Investasi untuk Gen Z, Modal Mulai dari Rp10.000
Okezone Forum dengan Tema Mengatur Keuangan Gen Z (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - BNI menyediakan layanan mobile banking yaitu Wondr, selain untuk membantu keuangan nasabah secara efektif seperti transfer, tarik tunai, dan pembayaran. Wondr juga menawarkan fitur investasi bagi nasabah yang ingin mengalokasikan dananya dan merencanakan keuangan.

1. Salah Satu Fitur

Salah satu fitur yang dapat dicoba oleh nasabah khususnya gen z yang ingin berinvestasi dengan modal yang minim yaitu reksa dana. Terdapat berbagai macam pilihan pada produk reksa dana, diantaranya reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan hingga reksa dana saham.

“Produk reksa dana itu, banyak yang pilihannya. Ada reksa dana pasar uang yang risikonya paling rendah, ada reksa dana pendapatan tetap, yang masuknya ke dalam obligasi. Di mana yang jangka waktunya lebih panjang, bisa juga ada reksa dana saham, atau campuran, yang masuk ke dalam saham-saham.” ucap SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana dalam acara Okezone Forum di Jakarta, Selasa (25/2/2025)., Selasa (25/2/2025).

2. Modal Awal dari Rp10.000

Dia menjelaskan tahun ini khususnya investasi reksa dana pasar uang, menjadi semakin terjangkau. Modal awal bisa dimulai dari Rp10.000 saja karena transaksi dilakukan secara digital, sehingga biaya operasional lebih rendah. Ini memudahkan masyarakat khususnya gen z untuk berinvestasi dengan risiko yang minim.

“Dan kalau untuk produk reksadana, itu kita bisa mulai dari 100 ribu, bahkan tahun ini, untuk reksadana pasar uang itu, saya diupdate oleh tim saya, sekarang bisa 10 ribu,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178934/bni-FXVP_large.jpg
BNI Raup Laba Bersih Rp15,1 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/278/3157966/bni-lTYw_large.jpeg
BNI Bukukan Laba Rp10,1 Triliun di Semester I-2025, Kredit Tumbuh 7,1 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149424/bank_negara_indonesia-bIuA_large.jpg
Waspada Penipuan Berkedok Petugas Bank, BNI Ingatkan Nasabah Jangan Pernah Berikan Kode OTP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/622/3143672/bni-YHc6_large.jpg
Bidik Generasi Muda, Begini Cara Unik BNI Jaring Nasabah Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/320/3140277/bni-4cKS_large.jpg
Ditopang Pekerja Migran Indonesia, Bisnis Remitansi BNI Naik 13,1% di Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137249/bank_bni-u8d5_large.jpg
Waspada Penipuan Berkedok Hadiah wondr BNI, Ini Modusnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement