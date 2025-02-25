Tips Investasi untuk Gen Z, Modal Mulai dari Rp10.000

JAKARTA - BNI menyediakan layanan mobile banking yaitu Wondr, selain untuk membantu keuangan nasabah secara efektif seperti transfer, tarik tunai, dan pembayaran. Wondr juga menawarkan fitur investasi bagi nasabah yang ingin mengalokasikan dananya dan merencanakan keuangan.

1. Salah Satu Fitur

Salah satu fitur yang dapat dicoba oleh nasabah khususnya gen z yang ingin berinvestasi dengan modal yang minim yaitu reksa dana. Terdapat berbagai macam pilihan pada produk reksa dana, diantaranya reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan hingga reksa dana saham.

“Produk reksa dana itu, banyak yang pilihannya. Ada reksa dana pasar uang yang risikonya paling rendah, ada reksa dana pendapatan tetap, yang masuknya ke dalam obligasi. Di mana yang jangka waktunya lebih panjang, bisa juga ada reksa dana saham, atau campuran, yang masuk ke dalam saham-saham.” ucap SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana dalam acara Okezone Forum di Jakarta, Selasa (25/2/2025)., Selasa (25/2/2025).

2. Modal Awal dari Rp10.000

Dia menjelaskan tahun ini khususnya investasi reksa dana pasar uang, menjadi semakin terjangkau. Modal awal bisa dimulai dari Rp10.000 saja karena transaksi dilakukan secara digital, sehingga biaya operasional lebih rendah. Ini memudahkan masyarakat khususnya gen z untuk berinvestasi dengan risiko yang minim.

“Dan kalau untuk produk reksadana, itu kita bisa mulai dari 100 ribu, bahkan tahun ini, untuk reksadana pasar uang itu, saya diupdate oleh tim saya, sekarang bisa 10 ribu,” jelasnya.