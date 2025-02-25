Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Gen Z Masih Tak Tertarik Asuransi? Padahal Bisa Didapat Tanpa Modal

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |20:03 WIB
Gen Z Masih Tak Tertarik Asuransi? Padahal Bisa Didapat Tanpa Modal
Okezone Forum tentang Mengatur Keuangan Gen Z (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan semakin meningkat di kalangan generasi Z (Gen Z). Mereka lebih melek finansial, aktif mencari informasi investasi, dan memahami pentingnya menabung. Namun di sisi lain, asuransi masih sering dianggap sebagai kebutuhan sekunder.

Padahal, asuransi memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan keuangan, terutama dalam menghadapi risiko kesehatan yang tak terduga. Menariknya, kini ada solusi asuransi yang bisa diakses tanpa modal oleh Gen Z melalui program inovatif Bestie dari MNC Life.

1. Asuransi Tanpa Modal

Menurut Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Risye Dillianti, banyak Gen Z yang belum memiliki asuransi karena berbagai alasan.

"Saya yakin di ruangan ini belum banyak anak muda yang memiliki asuransi. Kenapa? Karena masih merasa belum butuh atau menganggap asuransi itu mahal. Padahal, jika sudah mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tua, asuransi justru sangat penting," ujar Risye di Okezone Forum dengan tema Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z, Selasa (25/2/2025).

Untuk menjawab tantangan ini, MNC Life menghadirkan program Bestie, sebuah konsep asuransi berbasis afiliator yang memungkinkan anak muda mendapatkan proteksi tanpa harus mengeluarkan modal di awal.

"Sekarang zamannya sharing. Di Bestie, teman-teman bisa menjadi afiliator tanpa modal. Sambil belajar tentang asuransi dan pengelolaan keuangan, mereka juga bisa mendapatkan komisi yang nantinya bisa digunakan untuk membayar premi asuransi mereka sendiri," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184812/mnc_life-uzf0_large.jpg
Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185797/mnc_life-1Asi_large.jpg
Wujudkan Festival Aman dan Nyaman, MNC Life Lindungi Ribuan Penonton HelloFello City 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/622/3184089/aftech-3OKE_large.jpg
Wujudkan Fintech Enabler Pertumbuhan Ekonomi-Inklusi Keuangan, MNC Life Dukung Penuh Aftech di BFN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/622/3181474/mnc_life-2tZ8_large.jpg
MNC Life Gelar Kelas Literasi Keuangan untuk Mahasiswa MNC University Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180425/mnc_group-GubV_large.jpg
Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri, Binus Apresiasi Sharing MNC Insurance Business Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179886/mnc_life-RuXv_large.jpg
MNC Life Sabet Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2025 dan Best CFO Asuransi Jiwa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement