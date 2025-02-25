Gen Z Masih Tak Tertarik Asuransi? Padahal Bisa Didapat Tanpa Modal

JAKARTA - Kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan semakin meningkat di kalangan generasi Z (Gen Z). Mereka lebih melek finansial, aktif mencari informasi investasi, dan memahami pentingnya menabung. Namun di sisi lain, asuransi masih sering dianggap sebagai kebutuhan sekunder.

Padahal, asuransi memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan keuangan, terutama dalam menghadapi risiko kesehatan yang tak terduga. Menariknya, kini ada solusi asuransi yang bisa diakses tanpa modal oleh Gen Z melalui program inovatif Bestie dari MNC Life.

1. Asuransi Tanpa Modal

Menurut Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Risye Dillianti, banyak Gen Z yang belum memiliki asuransi karena berbagai alasan.

"Saya yakin di ruangan ini belum banyak anak muda yang memiliki asuransi. Kenapa? Karena masih merasa belum butuh atau menganggap asuransi itu mahal. Padahal, jika sudah mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tua, asuransi justru sangat penting," ujar Risye di Okezone Forum dengan tema Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z, Selasa (25/2/2025).

Untuk menjawab tantangan ini, MNC Life menghadirkan program Bestie, sebuah konsep asuransi berbasis afiliator yang memungkinkan anak muda mendapatkan proteksi tanpa harus mengeluarkan modal di awal.

"Sekarang zamannya sharing. Di Bestie, teman-teman bisa menjadi afiliator tanpa modal. Sambil belajar tentang asuransi dan pengelolaan keuangan, mereka juga bisa mendapatkan komisi yang nantinya bisa digunakan untuk membayar premi asuransi mereka sendiri," tambahnya.