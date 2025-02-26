Apakah Petugas DC Pinjol Dapat Gaji?

JAKARTA - Apakah petugas DC Pinjol dapat gaji? Besaran gaji debt collector (DC) pinjaman online (pinjol) menjadi perbincangan publik setelah beredar informasi bahwa gaji mereka bisa mencapai Rp20 juta per bulan.

Namun, fakta di lapangan menunjukan bahwa angka tersebut tidak berlaku untuk semua DC pinjol, danke banyak yang menerima gaji lebih rendah.

1. Karyawan Pinjol Ilegal

Dalam sebuah unggahan di TikTok, disebutkan bahwa karyawan pinjol ilegal yang bekerja sebagai debt collector dan SMS blaster bisa mendapatkan gaji antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan, beserta sejumlah fasilitas tambahan.

Besaran gaji ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh metode penagihan yang agresif dan target yang harus dicapai.

2. Gaji DC Pinjol

Namun, dilansir dari beberapa sumber pada Selasa, (22/2/2025), ada DC pinjol yang hanya menerima Rp1,4 juta per bulan meskipun bekerja 11 jam per hari.