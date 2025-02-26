Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kasus Korupsi Pertamina Rugikan Negara Rp193,7 Triliun, Prabowo: Lagi Diurus, Kami Bersihkan!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |15:33 WIB
Kasus Korupsi Pertamina Rugikan Negara Rp193,7 Triliun, Prabowo: Lagi Diurus, Kami Bersihkan!
Kasus Korupsi Pertamina Rugikan Negara Rp193,7 Triliun, Prabowo: Lagi Diurus, Kami Bersihkan! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menanggapi perihal kasus dugaan korupsi di Pertamina terkait tata kelola minyak mentah yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun.

"Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua," kata Prabowo usia meresmikan Layanan Bank Emas, The Gade Tower, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan membersihkan para koruptor dan menegakkan kepentingan rakyat.

"Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat," tegasnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina terkait tata kelola minyak mentah yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun. 

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, Abdul Qohar dalam kasus ini Pertamina Patra Niaga mengabaikan pasokan minyak dalam negeri dengan sejumlah alasan.

Tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama Pertamina Patra Niaga bersama tersangka Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk, serta Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina Internasional Shipping menggelar rapat untuk memutuskan impor minyak mentah.

“Ada permufakatan jahat antara tersangka SDS, tersangka AP, tersangka RS dan tersangka YF bersama DMUT/broker, yakni tersangka MK, tersangka DW, dan tersangka GRJ sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur,” kata Qohar saat konferensi pers, Selasa (25/2/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187204/pertamina-KUyO_large.jpg
Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186874/pertamina-47UQ_large.jpg
Ini Langkah Pertamina Pulihkan Distribusi Energi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186384/pertamina-BoNx_large.jpg
Pekerja SPBU Pertamina Dipersiapkan Hadapi Situasi Darurat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186072/bbm_pertamina-TuUO_large.jpg
Pertamina Patra Niaga Pastikan Energi Aman Selama Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186070/bbm_pertamina-kFsQ_large.jpg
Pertamina Bakal Tambah Impor BBM 1,4 Juta KL, 40 Persen dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184273/digitalisasi_di_sektor_maritim-czGQ_large.png
Pertamina Ungkap Proses Digitalisasi di Sektor Maritim Indonesia 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement