HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap Jalan Tol Diskon Tarif 20% Selama Musim Mudik Lebaran 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |15:46 WIB
Daftar Lengkap Jalan Tol Diskon Tarif 20% Selama Musim Mudik Lebaran 2025
Daftar Lengkap Jalan Tol Diskon Tarif 20% Selama Musim Mudik Lebaran 2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA – Daftar lengkap jalan tol diskon tarif 20% selama musim mudik Lebaran 2025. Pemerintah bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sepakat untuk memberikan diskon tarif tol sebesar 20% selama musim mudik lebaran 2025.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan sampai saat ini, telah terkonfirmasi bahwa diskon tarif tol diterapkan untuk 17 ruas jalan tol yang terdiri dari 10 ruas di Jawa dan 7 ruas di Sumatera.

"Dalam menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H ini, akan ada beberapa ruas jalan tol yang difungsionalkan. Terkait diskon tarif tol sebesar 20%, saat ini sedang dikoordinasikan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (26/2/2025).

1. Daftar Ruas Tol

Adapun ruas jalan tol di Pulau Jawa yang akan menerapkan diskon tarif tol di antaranya, Tangerang – Merak, Jakarta – Cikampek, MBZ, Cikampek – Palimanan, Palimanan – Kanci, Kanci – Pejagan, Pejagan – Pemalang, Pemalang – Batang, Batang – Semarang, dan Semarang ABC.

Sementara ruas jalan tol di Pulau Sumatera yang akan menerapkan diskon tarif tol meliputi, Indrapura – Kisaran, Kl. Tanjung – Tb. Tinggi – Parapat Segmen Tb. Tinggi – Sinaksak, Pekanbaru – Dumai, Indralaya – Prabumulih, Kayuagung – Palembang, Trb. Besar – Pmt. Panggang – Kayuagung, dan Bakauheni – Terbanggi Besar.

2. Periode Diskon Tarif Tol

Usulan periode pemberian diskon tarif tol adalah pada Senin-Selasa, 24-25 Maret 2025 untuk 17 ruas tersebut. Kemudian tambahan tanggal Rabu-Kamis, 26-27 Maret 2025 untuk 5 ruas jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga untuk arus mudik.

Serta pada Selasa-Rabu, 8-9 April 2025 untuk arus balik. Periode ini masih tentatif menunggu penetapan resmi periode kebijakan flexible working arrangement dari Pemerintah.

 

