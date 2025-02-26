Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara BNI Lestarikan Warisan Budaya Tenun 

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |17:33 WIB
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI proaktif mendorong perkembangan industri kreatif dan fashion tanah air lewat dukungannya pada gelaran peragaan busana bertajuk Cita Raya HIKAYAT. Sebanyak 52 koleksi pakaian wanita dan pria diperagakan dengan sentuhan tenun hasil kreasi dari empat label Indonesia.

Acara yang digelar di St. Regis Hotel Jakarta, Selasa (25/2) ini turut dihadiri SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana dan sejumlah pelaku usaha industri kreatif di tanah air.

1. Diperlukan Dukungan Banyak Pihak

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, diperlukan dukungan banyak pihak dalam membangun ekosistem industri kreatif, fashion, dan budaya lokal Indonesia.

"Kami akan memberikan pengalaman terbaik bagi para pengunjung gelaran ini termasuk memberikan berbagai promo eksklusif dari wondr by BNI yang dapat dinikmati untuk bertransaksi,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

2. Hadir Dapat Beli Koleksi

Pengunjung yang hadir dapat membeli Koleksi Cita Raya: HIKAYAT yang tersedia di Lomma Experience Booth saat Fashion Show berlangsung pada 25 Februari 2025 di Astor Ballroom, St. Regis Hotel mulai pukul 4 sore. Selain itu, juga tersedia beragam koleksi yang bisa didapat di Lomma Shop mulai 10 Maret 2025.

 

