Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BNI Direct Jadi Solusi Pembayaran dan Penerimaan Dana Digital Bagi Pelaku Usaha

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |22:38 WIB
BNI Direct Jadi Solusi Pembayaran dan Penerimaan Dana Digital Bagi Pelaku Usaha
Okezone Forum dengan Tema Cerdas Mengatur Keuangan Gen Z (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Di era digital yang terus berkembang ini, dunia perbankan tidak lagi hanya soal transaksi manual. Kini, bank-bank berlomba menghadirkan layanan yang lebih praktis, efisien, dan berbasis teknologi. 

Salah satu inovasi terbaru adalah BNI Direct, sebuah layanan digital yang dirancang khusus untuk para pelaku bisnis dan UMKM agar lebih mudah mengelola pembayaran serta penerimaan dana.  

“Perbankan itu sudah combining, sudah hybrid. Ada yang digitalnya, ada yang cabang konvensionalnya. Tapi yang makin banyak itu adalah digital,” ujar SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana dalam Okezone Forum dengan tema Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z, Selasa (25/2/2025). 

Perbankan kini bukan lagi sekadar tempat menyimpan uang atau mengajukan pinjaman. Dengan semakin berkembangnya teknologi, bank juga bertransformasi menjadi mitra bagi pelaku usaha. 

1. Bank Menjadi Solusi Bagi Pengusaha di Era Digital

Bank memahami bahwa kebutuhan bisnis berbeda dengan kebutuhan individu. Oleh karena itu, selain Wondr by BNI yang dapat digunakan untuk individu, hadirnya layanan seperti BNI Direct menjadi solusi bagi para pengusaha yang ingin mengelola keuangan dengan lebih praktis dan cepat.  

BNI Direct dirancang khusus untuk mendukung aktivitas bisnis yang membutuhkan sistem pembayaran dan penerimaan dana yang efisien. Berbeda dengan layanan perbankan individu, BNI Direct menawarkan fitur-fitur yang lebih fleksibel bagi para pelaku usaha.  

Misalnya, seorang pemilik bisnis katering dapat menggunakan layanan ini untuk menerima pembayaran dari pelanggan dan melakukan transfer. Dengan adanya sistem digital ini, pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih transparan dan terkendali.  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178934/bni-FXVP_large.jpg
BNI Raup Laba Bersih Rp15,1 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/278/3157966/bni-lTYw_large.jpeg
BNI Bukukan Laba Rp10,1 Triliun di Semester I-2025, Kredit Tumbuh 7,1 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149424/bank_negara_indonesia-bIuA_large.jpg
Waspada Penipuan Berkedok Petugas Bank, BNI Ingatkan Nasabah Jangan Pernah Berikan Kode OTP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/622/3143672/bni-YHc6_large.jpg
Bidik Generasi Muda, Begini Cara Unik BNI Jaring Nasabah Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/320/3140277/bni-4cKS_large.jpg
Ditopang Pekerja Migran Indonesia, Bisnis Remitansi BNI Naik 13,1% di Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137249/bank_bni-u8d5_large.jpg
Waspada Penipuan Berkedok Hadiah wondr BNI, Ini Modusnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement