Adu Harta Kekayaan Sherly Tjoanda dengan Tjhai Chui Mie, 2 Pejabat Wanita Terkaya di Indonesia

Adu Harta Kekayaan Sherly Tjoanda dengan Tjhai Chui Mie, 2 Pejabat Wanita Terkaya di Indonesia (Foto: Facebook Tjhai)

JAKARTA - Adu harta kekayaan Sherly Tjoanda dengan Tjhai Chui Mie menarik diketahui untuk melihat seberapa besar perbendaharaan dari kedua pejabat tersebut. Terlebih keduanya jadi kepala daerah yang tengah banyak disorot.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu, Sherly Tjoanda menggantikan suaminya Benny Laos yang meninggal dunia untuk jadi calon Gubernur Maluku Utara. Setelah terpilih, sosoknya sempat jadi sorotan usai jadi Gubernur dengan harta kekayaan terbesar.

Sedangkan Tjhai Chui Mie dalam Pilkada 2024, berhasil terpilih kembali untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ia dikenal karena merupakan pemimpin daerah perempuan Tionghoa pertama di Indonesia.

Mereka berdua baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara dalam acara pelantikan ratusan Kepala Daerah, pada 20 Februari 2025.

1. Harta Kekayaan Sherly Tjoanda

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan pada 15 Oktober 2024, harta kekayaan Sherly Tjoanda mencapai Rp709.760.235.594. Nilai tersebut membuatnya jadi Gubernur terkaya di Indonesia saat ini.

Sebagian besar kekayaan Gubernur Maluku Utara itu diperoleh dari surat berharga yang nilainya mencapai Rp245 miliar. Setelah itu, ada aset tanah dan bangunan senilai Rp201 miliar.

Adapun alat transportasi yang terdiri dari beberapa mobil mewah seperti Land Rover Range Rover, Lexus, Alphard, hingga Jeep Hummer yang total nilainya mencapai lebih dari Rp7 miliar.

Terdapat juga harta bergerak lainnya senilai Rp37 miliar lebih, serta kas dan setara kas yang jumlahnya lebih dari Rp146 miliar. Sherly Tjoanda juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp24 miliar dalam LHKPN terbarunya.