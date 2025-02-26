Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Harta Kekayaan Sherly Tjoanda dengan Tjhai Chui Mie, 2 Pejabat Wanita Terkaya di Indonesia

Rizky Darmawan , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |17:27 WIB
Adu Harta Kekayaan Sherly Tjoanda dengan Tjhai Chui Mie, 2 Pejabat Wanita Terkaya di Indonesia
Adu Harta Kekayaan Sherly Tjoanda dengan Tjhai Chui Mie, 2 Pejabat Wanita Terkaya di Indonesia (Foto: Facebook Tjhai)
A
A
A

JAKARTA - Adu harta kekayaan Sherly Tjoanda dengan Tjhai Chui Mie menarik diketahui untuk melihat seberapa besar perbendaharaan dari kedua pejabat tersebut. Terlebih keduanya jadi kepala daerah yang tengah banyak disorot.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu, Sherly Tjoanda menggantikan suaminya Benny Laos yang meninggal dunia untuk jadi calon Gubernur Maluku Utara. Setelah terpilih, sosoknya sempat jadi sorotan usai jadi Gubernur dengan harta kekayaan terbesar.

Sedangkan Tjhai Chui Mie dalam Pilkada 2024, berhasil terpilih kembali untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ia dikenal karena merupakan pemimpin daerah perempuan Tionghoa pertama di Indonesia.

Mereka berdua baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara dalam acara pelantikan ratusan Kepala Daerah, pada 20 Februari 2025.

1. Harta Kekayaan Sherly Tjoanda

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan pada 15 Oktober 2024, harta kekayaan Sherly Tjoanda mencapai Rp709.760.235.594. Nilai tersebut membuatnya jadi Gubernur terkaya di Indonesia saat ini.

Sebagian besar kekayaan Gubernur Maluku Utara itu diperoleh dari surat berharga yang nilainya mencapai Rp245 miliar. Setelah itu, ada aset tanah dan bangunan senilai Rp201 miliar.

Adapun alat transportasi yang terdiri dari beberapa mobil mewah seperti Land Rover Range Rover, Lexus, Alphard, hingga Jeep Hummer yang total nilainya mencapai lebih dari Rp7 miliar.

Terdapat juga harta bergerak lainnya senilai Rp37 miliar lebih, serta kas dan setara kas yang jumlahnya lebih dari Rp146 miliar. Sherly Tjoanda juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp24 miliar dalam LHKPN terbarunya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement