HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Tony Blair, Mantan Perdana Menteri Inggris Kini Jadi Dewan Pengawas Danantara

Lutfan Faizi , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |18:25 WIB
Harta Kekayaan Tony Blair, Mantan Perdana Menteri Inggris Kini Jadi Dewan Pengawas Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta Kekayaan Tony Blair menarik diketahui. Ia merupakan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris yang kini ditunjuk menjadi Dewan Pengawas Danantara.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meresmikan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dari sini, Prabowo juga diketahui meminta eks Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair, untuk menjadi salah satu pengawas di Danantara.

Setelah penunjukan tersebut, tak sedikit orang yang penasaran dengan sosok Tony Blair, tak terkecuali mengenai harta kekayaannya. Untuk itu, simak ulasannya berikut.

1. Profil Singkat Tony Blair

Tony Blair mungkin sudah tidak menjadi Perdana Menteri (PM) Inggris. Meski begitu, dia tetap aktif dalam profesi lain yang ikut mendukung pundi-pundi kekayaannya.

Menurut perkiraan Finance Monthly, kekayaan Tony Blair diperkirakan mencapai sebesar USD60 juta. Apabila dikonversi ke rupiah dengan nilai tukar terkini, angkanya menjadi sekira Rp980 miliar.

Menariknya, nilai kekayaan yang dimiliki Tony Blair tersebut menjadikannya sebagai salah satu mantan Perdana Menteri (PM) terkaya di dunia.

 

