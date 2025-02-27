Hasil Rapat Komisi XII DPR: Tidak Ada RON BBM Oplosan, Penambahan Zat Aditif Tak Mengubah Oktan

Hasil Rapat Komisi XII DPR: Tidak Ada RON BBM Oplosan, Penambahan Zat Aditif Tak Mengubah Oktan (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII menyimpulkan, bahwa penambahan zat aditif pada bahan bakar minyak (BBM) tidak bisa mengubah angka oktan (RON). Penambahan aditif, hanya meningkatkan kualitas BBM.

Kesimpulan itu diperoleh setelah Komisi XII mendengarkan penjelasan Pelaksana Tugas Harian (Pth) Dirut PT Pertamina Patra Niaga dan juga pimpinan SPBU swasta lain. Seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo.

”Komisi XII DPR RI memahami paparan Dirut PT Pertamina Patar Niaga, Presdir Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Presdir PT AKR Corporindo Tbk, Dirut PT Exxonmobil Lubricant Indonesia, dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia, terkait mekanisme penambahan zat aditif dan pewarna yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas BBM dan tidak mengubah nilai oktan (RON),” jelas Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, Rabu 26 Februari 2025.

1. Tak Ada RON Oplosan

Bambang juga mengatakan, bahwa clear, tidak ada RON oplosan. Karena penambahan zat aditif memang tidak mengubah RON.

”Ini sepakat semua, swasta dan pemerintah yang hadir di sini. Pengawasan melalui Lemigas juga sama, Shell, AKR, Vivo, juga diawasi Lemigas. Exxon dan Pertamina juga sama. Tidak ada perbedaan. Mudah-mudahan publik bisa tercerahkan bahwa yang dijual Pertamina adalah RON 90 Pertalite, RON 92 adalah Pertamax, dan RON 98 Pertamax Turbo,” kata Bambang.

Analoginya, imbuh Bambang, semua RON 92 pasti sama. Tinggal bagaimana memolesnya. Jangan dipersepsikan RON-nya itu jadi berbeda. ”Penambahan zat aditif tidak dapat digolongkan sebagai pengoplosan karena tidak akan mengubah RON, hanya mengubah keunggulan saja. Patra Niaga hanya punya fasilitas blending aditif, bukan fasilitas blending mengubah RON,” tuturnya.

2. Penambahan Zat Aditif pada BBM

Pada RDP yang berlangsung di Gedung DPR Senayan, 26 Februari 2025 tersebut, para anggota Komisi XII memang banyak bertanya mengenai penambahan zat aditif pada BBM.

Aqib Ardiansyah dari Fraksi PAN, misalnya, meminta penjelasan mengenai injeksi pewarna dan penambahan zat aditif. Penambahan pewarna menurutnya digunakan untuk membedakan jenis produk. ”Kami percaya bahwa produk yang diterima Terminal BBM Pertamina, sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Pemerintah,” kata Aqib.

Aqib juga meminta kepada Pertamina Patra Niaga untuk terus meningkatkan komitmen dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan komitmen tehadap spesifikasi produk sesuai kebutuhan konsumen.

”Biar tidak terjadi salah paham di masyarakat, Saya kira perlu dijelaskan. Karena memang kalau campuran atau oploson pasti mesin mobil cepat rusak. Tetapi faktanya kendaraan yang kita pakai masih aman-aman saja. Masih Bagus,” kata Aqib.