HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Bambang Pacul di LHKPN, Wakil Ketua MPR yang Punya Rp6,8 Miliar

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |16:29 WIB
Harta Kekayaan Bambang Pacul di LHKPN, Wakil Ketua MPR yang Punya Rp6,8 Miliar
Harta Kekayaan Bambang Pacul di LHKPN, Wakil Ketua MPR yang Punya Rp6,8 Miliar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Harta kekayaan Bambang Pacul di LHKPN. Bambang Wuryanto atau kerap dikenal sebagai Bambang Pacul merupakan tokoh politik senior yang sudah berkiprah sebagai anggota DPR selama 20 tahun dan kini ia duduki pimpinan MPR RI sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029.

Karier politiknya dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tahun 2000 dan dua tahun berselang ia langsung diangkat menjadi staf ahli Wakil Ketua MPR RI. Tak berhenti di situ, pada tahun 2004 ia berhasil menduduki kursi DPR RI bahkan selama empat periode berturut-turut.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ketua DPP PDIP Bidang Energi dan Pertambangan tersebut terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada periode 31 Desember 2024 dan dilaporkan pada Maret 2024 dengan total harta kekayaan mencapai Rp6,8 miliar.

1.      Tanah dan Bangunan: Rp2.606.404.500

·         Tanah dan bangunan seluas 123 m2/150 m2 di Kab / Kota Bantul, hasil sendiri Rp147.000.000

·         Tanah dan bangunan seluas 518 m2/150 m2 di Kab / Kota Bantul, hasil sendiri Rp262.500.000

·         Tanah seluas 520m2 di Kab / Kota Bantul, hasil sendiri Rp215.250.000

·         Tanah seluas 1070 m2 di Kab / Kota Bantul, hasil sendiri Rp446.250.000

·         Tanah dan bangunan seluas 536 m2/200 m2 di Kab / Kota Bantul, hasil sendiri Rp225.750.000

·         Tanah seluas 2000 m2 di Kab / Kota Sukoharjo, hibah tanpa akta Rp315.000.000

·         Tanah seluas 1740 m2 di Kab / Kota Sukoharjo, warisan Rp274.050.000

·         Tanah seluas 1735 m2 di Kab / Kota Sukoharjo, hibah tanpa akta Rp273.262.500

·         Tanah seluas 515 m2 di Kab / Kota Sukoharjo, warisan Rp162.225.000

·         Tanah seluas 515 m2 di Kab / Kota Sukoharjo, warisan Rp162.225.000

·         Tanah seluas 140 m2 di Kab / Kota Sukoharjo, hasil sendiri Rp82.320.000

·         Tanah seluas 69 m2 di Kab / Kota Sukoharjo, hasil sendiri Rp40.572.000

 

