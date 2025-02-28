Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Cat (AVIA) Bukukan Penjualan Rp7,5 Triliun Sepanjang 2024

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |07:29 WIB
Emiten Cat (AVIA) Bukukan Penjualan Rp7,5 Triliun Sepanjang 2024
AVIA Bukukan Penjualan Rp7,5 Triliun Sepanjang 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA PT Avia Avian Tbk (AVIA) membukukan total penjualan konsolidasi sebesar Rp7,5 triliun sepanjang 2024. Penjualan AVIAN meningkat 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, volume penjualan tumbuh 5% secara year-on-year.
Pertumbuhan ini didukung oleh kinerja solid pada kuartal IV, di mana total penjualan konsolidasi mencatat kenaikan double-digit sebesar 11,5%, sementara volume penjualan meningkat 8,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain pertumbuhan penjualan, AVIA juga mempertahankan profitabilitas yang sehat sepanjang 2024, dengan marjin laba kotor sebesar 44,7%, marjin EBITDA 27,2%, dan marjin laba bersih 22,3%.

1. Tantangan Ekonomi

Tahun 2024 diwarnai berbagai tantangan ekonomi dimana banyak bisnis menghadapi tekanan akibat lesunya konsumsi masyarakat. Gejolak ekonomi nasional juga diperburuk oleh berbagai isu sosial yang turut memperlemah daya beli.
Namun demikian, Avian Brands melihat peluang di tengah tantangan ini dan terus berinvestasi dalam inisiatif strategisnya, berfokus pada upaya memenangkan pangsa pasar meskipun kondisi pasar tetap menantang. Capaian Perseroan di tahun 2024 didorong oleh dedikasi dan ketangguhan tim Avian Brands dalam mengeksekusi berbagai strategi pengembangan bisnis yang difokuskan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan.

2. Produk AVIA

Avian Brands meluncurkan 14 produk baru di 2024, di mana 5 di antaranya telah mendapatkan sertifikasi Green Label Singapore. Hal ini menegaskan komitmen Perseroan untuk menghadirkan inovasi produk yang tidak hanya unggul tetapi juga ramah lingkungan. Tim riset, pengembangan, dan inovasi bekerja secara proaktif dalam merespons dinamika pasar yang terus berkembang.
Pengembangan produk baru ini didukung oleh perluasan pusat distribusi yang konsisten, memperkuat penetrasi pasar di berbagai wilayah. Selain itu, dengan budaya kerja yang mengutamakan perbaikan berkelanjutan, Avian Brands terus mengoptimalkan logistiknya untuk memastikan layanan pelanggan terbaik dengan tingkat efisiensi operasional yang maksimal.

 

