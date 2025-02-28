IHSG Anjlok 1,42% Tembus 6.400

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka anjlok pada perdagangan pagi ini, Jumat (28/2/2025). IHSG hari ini turun ke level 6.442,64.

Semenit berjalan IHSG langsung jatuh 1,42% ke 6.393, terbebani 226 saham di zona merah. Sebanyak 114 saham masih menguat, semnetara 615 lainnya stagnan.

Nilai transaksi mencapai Rp688,4 miliar, dengan volume 595,7 juta lembar saham

1. Sektor Pemberat IHSG

LQ45 koreksi 1,97% ke 716,96, JII melemah 1,73% ke 428,44, IDX30 merosot 1,89% ke 371,09, dan MNC36 melandai 1,79% ke 281,76.

Seluruh sektor indeks jatuh, dipimpin keuangan, energi, dan properti.