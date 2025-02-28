JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka anjlok pada perdagangan pagi ini, Jumat (28/2/2025). IHSG hari ini turun ke level 6.442,64.
Semenit berjalan IHSG langsung jatuh 1,42% ke 6.393, terbebani 226 saham di zona merah. Sebanyak 114 saham masih menguat, semnetara 615 lainnya stagnan.
Nilai transaksi mencapai Rp688,4 miliar, dengan volume 595,7 juta lembar saham
LQ45 koreksi 1,97% ke 716,96, JII melemah 1,73% ke 428,44, IDX30 merosot 1,89% ke 371,09, dan MNC36 melandai 1,79% ke 281,76.
Seluruh sektor indeks jatuh, dipimpin keuangan, energi, dan properti.