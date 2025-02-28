Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Anjlok 1,42% Tembus 6.400

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |09:23 WIB
IHSG Anjlok 1,42% Tembus 6.400
IHSG Anjlok 1,42% Tembus 6.400
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka anjlok pada perdagangan pagi ini, Jumat (28/2/2025). IHSG hari ini turun ke level 6.442,64.
Semenit berjalan IHSG langsung jatuh 1,42% ke 6.393, terbebani 226 saham di zona merah. Sebanyak 114 saham masih menguat, semnetara 615 lainnya stagnan.
Nilai transaksi mencapai Rp688,4 miliar, dengan volume 595,7 juta lembar saham

1. Sektor Pemberat IHSG

LQ45 koreksi 1,97% ke 716,96, JII melemah 1,73% ke 428,44, IDX30 merosot 1,89% ke 371,09, dan MNC36 melandai 1,79% ke 281,76.
Seluruh sektor indeks jatuh, dipimpin keuangan, energi, dan properti.

 

