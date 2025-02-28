Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BUMN Siap Untung Rp327 Triliun per Tahun Usai Dikelola Danantara

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |11:27 WIB
BUMN Siap Untung Rp327 Triliun per Tahun Usai Dikelola Danantara
BUMN Siap Untung Rp327 Triliun per Tahun Usai Dikelola Danantara (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria mengatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa meraup untung hingga ratusan triliun rupiah per tahun, jika dikelola oleh Danantara.

Dalam pelaksanaanya, Danantara membentuk dua perusahaan induk, yakni Holding Investasi dan Holding Operasional.  Holding Investasi bertugas mengelola dividen dan memberdayakan aset BUMN. Selain itu terdapat sederet tugas lain yang bakal ditetapkan Menteri BUMN dan Danantara. Sedangkan Holding Operasional bertugas mengawasi kegiatan operasional BUMN dan kegiatan usaha lainnya.

1. Penjelasan COO Danantara

Dony menjelaskan masing-masing induk perusahaan punya Key Performance Indicator (KPI), sehingga dalam mengelola BUMN tetap mengoptimalkan kinerja dan memberikan return yang maksimal. 

Termasuk, pengelola investasi yang dapat menghasilkan dividen yang jauh lebih besar lagi.  Menurut dia, bila BUMN dikelola dengan baik maka keuntungan yang diperoleh bisa mencapai Rp327 triliun per tahun.

“Jika BUMN dikelola dengan baik, maka keuntungan yang dihasilkan, seperti Rp327 triliun per tahun, dapat disetorkan dalam bentuk dividen ke investment company,” ujar Dony, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187297/rkap_danantara_2026-hA6M_large.jpg
Ini Respons DPR soal RKAP Danantara 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550/danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186545/danantara-JxWX_large.jpg
Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186533/danantara-7e3E_large.jpg
Disindir Purbaya soal Penempatan Dana di SBN, Danantara: Investasi Tak Bisa Langsung ke Proyek Berisiko Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185488/baja-4Vb6_large.jpg
Danantara Mau Selamatkan Krakatau Steel (KRAS), Ini Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183982/bumn_rugi-JBYn_large.jpg
Danantara Ungkap 1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement