HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Ketentuan Buka Puasa di Kereta Cepat Whoosh 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |21:28 WIB
Begini Ketentuan Buka Puasa di Kereta Cepat Whoosh 
Buka Puasa di Kereta Cepat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan awal Ramadhan 1 Maret 2025. KCIC menetapkan ketentuan berbuka puasa di dalam perjalanan Whoosh selama bulan Ramadhan. 

1. Boleh Berbuka Puasa di Dalam Whoosh

Penumpang diperbolehkan untuk berbuka puasa di dalam Whoosh dengan tetap menjaga kebersihan dan memperhatikan kenyamanan bersama.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, tidak ada pembatasan waktu dan jenis makanan yang dapat dikonsumsi pada perjalanan Whoosh. Namun KCIC mengimbau penumpang untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, baik di plastik sampah yang disediakan maupun tempat sampah di sambungan kereta.

"Dikarenakan perjalanan yang singkat, hanya 30-40 menit, penumpang diimbau untuk memperhatikan waktu tiba di stasiun agar dapat berbuka dengan nyaman," ujar Eva dalam keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
