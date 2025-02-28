Terbaru! Harga BBM Pertamina Turun per 1 Maret 2025

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM yang berlaku per 1 Maret 2025. Penurunan harga BBM berlaku untuk BBM non subsidi jenis Dexlite dan Pertamina Dex.

1. Harga BBM Pertamina

Harga BBM Dexlite turun menjadi Rp14.300 per liter dari harga sebelumnya Rp14.600 per liter, sementara harga BBM Pertamina Dex turun menjadi Rp14.600 dari harga sebelumnya Rp14.800 per liter.

Sedangkan, harga BBM Pertamax tidak mengalami perubahan masih di Rp12.900 per liter mulai 1 Maret 2025. Pertamax Turbo tetap di Rp14.000 per liter.