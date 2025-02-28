JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM yang berlaku per 1 Maret 2025. Penurunan harga BBM berlaku untuk BBM non subsidi jenis Dexlite dan Pertamina Dex.
Harga BBM Dexlite turun menjadi Rp14.300 per liter dari harga sebelumnya Rp14.600 per liter, sementara harga BBM Pertamina Dex turun menjadi Rp14.600 dari harga sebelumnya Rp14.800 per liter.
Sedangkan, harga BBM Pertamax tidak mengalami perubahan masih di Rp12.900 per liter mulai 1 Maret 2025. Pertamax Turbo tetap di Rp14.000 per liter.
Harga Pertamax Green juga tetap di harga Rp13.700 per liter. Harga BBM ini berlaku di wilayah Jabodetabek.