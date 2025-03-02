4 Fakta Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2025, Cek Tanggalnya di Sini!

JAKARTA - Pemerintah menetapkan diskon tarif tol pada periode mudik Lebaran 2025. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus menyebutkan bahwa tarif tol akan dikenakan diskon sebanyak 20%.

Hal itu ia sampaikan usai memimpin rapat tingkat kementerian terkait persiapan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 2025 di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.

Berikut fakta mengenai diskon tarif tol yang dirangkum Okezone, Minggu (2/3/2025).

1. Diskon Tol Ruas Jawa dan Sumatera

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan sampai saat ini, telah terkonfirmasi bahwa diskon tarif tol diterapkan untuk 17 ruas jalan tol yang terdiri dari 10 ruas di Jawa dan 7 ruas di Sumatera.

"Dalam menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H ini, akan ada beberapa ruas jalan tol yang difungsionalkan. Terkait diskon tarif tol sebesar 20%, saat ini sedang dikoordinasikan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (26/2/2025).

2. Daftar Ruas Tol

Adapun ruas jalan tol di Pulau Jawa yang akan menerapkan diskon tarif tol di antaranya, Tangerang – Merak, Jakarta – Cikampek, MBZ, Cikampek – Palimanan, Palimanan – Kanci, Kanci – Pejagan, Pejagan – Pemalang, Pemalang – Batang, Batang – Semarang, dan Semarang ABC.

Sementara ruas jalan tol di Pulau Sumatera yang akan menerapkan diskon tarif tol meliputi, Indrapura – Kisaran, Kl. Tanjung – Tb. Tinggi – Parapat Segmen Tb. Tinggi – Sinaksak, Pekanbaru – Dumai, Indralaya – Prabumulih, Kayuagung – Palembang, Trb. Besar – Pmt. Panggang – Kayuagung, dan Bakauheni – Terbanggi Besar.

3. Periode Diskon Tarif Tol

Usulan periode pemberian diskon tarif tol adalah pada Senin-Selasa, 24-25 Maret 2025 untuk 17 ruas tersebut. Kemudian tambahan tanggal Rabu-Kamis, 26-27 Maret 2025 untuk 5 ruas jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga untuk arus mudik.